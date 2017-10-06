Bozdağ'dan önemli MTV açıklaması: Vatandaş şunu bilsin...

Tartışma yaratan MTV zammı ile ilgili Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ bir açıklama yaptı. Bozdağ, yüzde 40'lık artışın geri çekileceğini söyledi

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, katıldığı bir televizyon kanalında MTV ile ilgili açıklama yaptı.



Tepkilere neden olan yüzde 40'lık MTV artışı ile ilgili konuşan Bozdağ, yapılan toplantılar sonrası MTV zammının yeniden değerlendirilmesi konusunu konuştuklarını söyledi. Konuyla ilgili Naci Ağbal'ı görev verildiğini anlatan Bozdağ, Ağbal'ın çalışmaları bitirmesi sonrası konuyla ilgili açıklama yapacağını söyledi.



Motorlu Taşıtlar Vergisi'ne yapılan zam oranının değişeceğini ancak yeni zam oranının henüz belli olmadığını belirten Bozdağ, şunları söyledi: "Her yıl rutin yüzde 15’lik bir artış sağlanıyor. Bu sene bu 15’in üzerine yüzde 25 bir tasarı ilave ediyordu. Tabi bu rutin artış gene rutininde olacaktır. O zaten devam edecektir. Rutininde ama onun üzerine ilave bir şey yapılacak mı, yapılacaksa onun miktarı ne kadar olacak? Onun çalışmasını bakanımız yürütüyor. O çalışma bittikten sonra bunu kendisi bizzat açıklayacak. Ayrıca komisyonda bu değişiklik yapılacak. Vatandaşlarımız şunu bilsinler, bu yüzde 40’lık artış aşağı çekilecek. Bu daha iyi bir noktaya getirilecek. Birkaç güne kadar netleşir"