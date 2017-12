Bozdağ'dan Zarrab yorumu: Baskıyla iftiracı oldu!

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ yaptığı açıklamada ABD'de yargılanan Zarrab'ın baskıyla iftiracı olduğunu söyledi

-CHP'nin Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, çamur siyaseti dediğimiz bir siyaset tarzını Türk siyasi hayatına maalesef istikrarlı bir şekilde yerleştirmeye çalışıyor. Daha önce de defalarca benzer iftiralarda bulundu. Pek çok şey atıyor, soru soruyor, 'Siz şöyle yaptınız mı, yapmadınız mı? Yoksa belgeleri açıklayacağım.' diyor. Açıkladığı bir belge yok.



-Her müddei iddiasını ispatla mükelleftir. Çıkıp belgelerini dağıtması gerekmez mi? Gazetecilere vermesi gerekmez mi? Eline bomba patladı da ondan dağıtamadı. Elinde gösterdiği kağıt parçalarının kendilerini iftiracı konumuna getirdiğini fark ettiği için dağıtamadı.



-Çuvalladı ve bomba elinde patladı. Sahtekarlığı, müftericiliği, yalancılığı, ahlaksızlığı deşifre olduğu için kağıt parçalarını medyaya dağıtmaktan çekiniyor



-ABD’de Zarrab ile ilgili dava başlıyor. Zarrab baskıyla iftiracı haline geldi.



-Onunla eş zamanlı olarak anamuhalef lideri Türkiye’nin cumhurbaşkanını ve ailesini karalayan bir iftira kampanyası başlattı. New York’takini ABD ve oradaki FETÖ’cüler sürdürüyor. Türkiye ayağını da eş zamanlı olarak ana muhalef lideri sürdürüyor. Bunları ayrı düşünmemek lazım. İkisinin de hedefinde Türkiye var. Kılıçdaroğlu gibi kukla bir lider isteniyor. Bu iftira kampanyalarını beraber yürütüyorlar. Kim ki Sayın Cumhurbaşkanımıza, Türkiye’ye saldırırsa onlarla görüşmek için Sayın Kılıçdaroğlu gönüllü destekçi oluyor.



'KILIÇDAROĞLU ULUSAL GÜVENLİK SORUNU HALİNE GELDİ'



-Kılıçdaroğlu bugün ulusal güvenlik sorunu haline gelmiştir. Ülkesine, milletine her gün iftira ile zarar veren bir kişiyle karşı karşıyayız.



-İddia yurt dışına para aktarıldığı. Bu Man Adası para kaçıranlar için bir cennet. Cumhurbaşkanımız çok net söyledi. İspat edersen cumhurbaşkanlığından istifa ederim dedi. Çok net bir duruştur. Bazı kağıt parçaları gösterdi. Açıklama yapıldı o kağıt parçaları sahtedir ve açıklama da yalandır. Şimdi iftira etmediğini düşünen birinin yapması gereken o kağıt parçalarını gazetecilere, milletvekillerine vermesidir. İstanbul’da halka dağıtsın. Kapı kapı dağıtsın. Savcıya ver. Niye vermiyorsun? Efendim bu suç değilmiş. Sen nereden biliyorsun suç olmadığını, ver bakalım. Para kaçırma diyorsun. İnsanların namusunu şerefini lekeleyemezsin.



-Niye veremiyor? Bu kağıt parçaları Kılıçdaroğlu’nun yalancılığını ispat eden evrak niteliğinde olduğu için veremiyor. Veremez de. Kendisi diyor ki para gönderdi. O elindeki kağıt parçalarında gönderilen bir kuruş para yoktur. Elindeki evraklar gösterse o sahtedir. Hemen ortaya çıkacak incelendiği zaman. Şimdi gelmişler Meclis araştırsın. Ya sen araştırmadın mı bunu? Belli ki kağıdın sağına soluna, geldisine gittisine bakmamışlar. Vermişler kağıdı kullanmışlar. Türkiye’de kullanışı en kolay malzeme Kılıçdaroğlu’dur.