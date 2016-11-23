Bozdağ: Milletin talebine uyuyoruz, doğruyu yapmaktan vazgeçerek

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, geri çekilen cinsel istismar önergesi ile ilgili açıklama yaptı

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, geri çekilen cinsel istismar önergesi ile ilgili açıklama yaptı. Bozdağ, doğruyu yapmaktan vazgeçerek milletin talebine uyduklarını söyledi.



Ceza Muhakemesi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı'nda yer alan 'Cebir, tehdit, hile veya iradeyi etkileyen başka bir neden olmaksızın 16 Kasım 2016 tarihine kadar işlenen cinsel istismar suçundan mağdurla failin evlenmesi durumunda ceza açıklanmasının geri bırakılmasına, yada cezanın infazının ertelenmesi' önergesinin geri çekilmesi amacıyla TBMM Adalet Komisyonu bir araya geldi.



Burada bir açıklama yapan Bozdağ, gelen eleştirileri dikkat aldıklarını belirtti ve bu tartışmalar sonunda önergeyi geri çektiklerini söyledi.



AK Parti hükümetlerinin erken yaşta evlilikleri önlemek için Cumhuriyet tarihinde en büyük reformları yaptığını iddia eden Bozdağ, "Kanunlar, toplumlarda bir kültürün oluşmasına, gelişmesine ve değiştirilmesine büyük katkılar sağlamaktadır. Fakat takdir edersiniz ki yüzyıllardır bizim toplumumuzda var olan erken yaşta evlilik gerçeğini 2005'te yürürlüğe giren Türk Ceza Kanunu ile 2002'de yürürlüğe giren yeni Medeni Kanun'un birden bire tamamen değiştirmesi ve herkesi aynı noktaya çekmesi oldukça güçtür. Bu kültür nasıl zaman içinde oluştuysa bunun değişmesi, ortadan tamamen kalkması da zaman alacaktır" şeklinde konuştu.





MİLLETİN TALEBİNE UYUYORUZ



Getirilmek istenen düzenlemenin bir af olmadığını da belirten Bozdağ, düzenlemenin sorunu çözmeye yönelik ve geçici bir düzenleme olduğunu söyledi. Düzenlemenin tecavüzcülere af getiren bir düzenleme olmadığını da belirten Bozdağ, ancak kamuoyunda bunu anlatamadıklarını ve yüzden de tepkilerin çok olduğunu söyledi. Bozdağ sözlerine şöyle devam etti: "Bu konuda esasında iyi niyetli ve doğru olan bir düzenlemeyi toplumsal bir sorunu çözen düzenlemeyi milletimizden gelen tepkiler eleştiriler önerileri dikkate almak suretiyle geri çekmek olarak gerçekleştiriyoruz. Esasında biz burada milletimizin talebine uyuyoruz, doğruyu yapmaktan vazgeçerek"