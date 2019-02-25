BTP Büyükşehir Adayı Mehmet Dinç: Seçilirsem maaşımı bağışlayacağım

Bağımsız Türkiye Partisi (BTP)'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Dinç, gazetemizi ziyaret etti. Dinç, seçimden galip ayrılması hâlinde maaş almayacağını, parayı hayır kuruluşlarına hibe edeceğini söyledi.

Mehmet Dinç'in açıklamalarından öne çıkanlar:

Elim çok güçlü. Belediyecilik ve sendikacılıktan geliyorum. Ayrıca, dünyanın elini öptüğü Milli Ekonomi Modeli’nin mimarı Sayın Haydar BAŞ Bey gibi bir dayanağım ve sığınağım var. İnşallah seçildiğimiz takdirde yerel yönetimlerde Milli Ekonomi Modeli’ni iktidar edeceğiz. İlm projem, İzmir'i gecekondu görüntüsünden kurtarmak. Gecekonduda oturanları maliyetine yapacağımız evlerde kira öder gibi, faizsiz şekilde ev sahibi yapacağız. Belediyeyi istihdam kapısı hâline getireceğiz. İzmir'i tarımla ayağa kaldıracğız. Çiçekçiliğin başkenti olan Bayındır ilçesinde kurulacak çiçek üretim tesisleri ile havaalanına yakın olan Bayındır’dan kargo uçakları ile üretilen tüm çiçekleri dünyaya pazarlayacağız.Bugün birçok belediyemiz başta Hollanda olmak üzere birçok ülkeden milyonlarca dolar vererek çiçek ve süs bitkisi alıyor. Bunu tersine çevirecek potansiyel bu topraklarda var. Biz kooperatiflerimiz ile gerek yurt içi ve gerek yurt dışına en güzel bir şekilde çiçek ve süs bitkilerini pazarlayacağız ve bu binlerce insana iş kapısı olacak.

Şu an bir çok kooperatifimiz yurt dışında binlerce dönüm arazilere bodur meyve bahçeleri kuruyorlar. Her türlü meyve fidanının yetiştiği bu topraklarda sınırsızca meyve fidanı üretip hem yurt içi hem de yurt dışında pazarlama yoluna gideceğiz.

Şu an İzmir’de süt fazlası var.Kuracağımız süt işleme tesislerinde en güzel ve en lezzetli tereyağını ve peyniri belediye markası ile üretip pazarlayacağız. Hükümetin bir seçim yatırımı şeklinde yaptığı tanzim satış mağazalarını kalıcı hale getirip halkın birinci elden sebze ve meyveye ucuz bir şekilde ulaşması adına belediye tanzim AVM’ler kuracağız.