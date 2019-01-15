Bu kürsünün arkasında hesaplar şaşıyor: Bir artı bir eşittir üç, dört

AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nihat Zeybekci, 'Bu seçimde AK Parti ve MHP, bir artı bir eşittir iki olmuyor, bir artı bir eşittir üç, dört oluyor. Mevzubahis vatansa devletse milletse bayraksa gerisi teferruattır diyen anlayış mevzubahis İzmir'se gerisi teferruattır diyor' dedi.

AK Parti ve MHP'nin oluşturduğu Cumhur İttifakı'nın İzmir'deki belediye başkan adayları, MHP İzmir İl Başkanlığında bir araya geldi. Zeybekci, İzmir'de 2 il başkanlığı ile 60 ilçe başkanlığı binası ve 2 il başkanına sahip olduğunu belirtti. Cumhur İttifakı'nın sinerji yarattığını kaydeden Zeybekci, "Bu seçimde AK Parti ve MHP, bir artı bir eşittir iki olmuyor, bir artı bir eşittir üç, dört oluyor. Mevzubahis vatansa devletse milletse bayraksa gerisi teferruattır diyen anlayış mevzubahis İzmir'se gerisi teferruattır diyor" ifadelerini kullandı.

Zeybek oynananacak

İzmir'in son 15-20 senelik süreçte problemlerinin azalmadığını vurgulayan Zeybekci, problemlerin çözümünün kolaylaşmadığını, zorlaştığını söyledi. İzmirlilere oylarını İzmir'e, kentlerine, çocuklarına, yaşlılarına, İzmir'in geleceğine vermeleri çağrısında bulunan Zeybekci, şöyle devam etti: "Yerel seçimde bu birlikteliğin (Cumhur İttifakı) muhteşem sonuçlar alacağına inanıyorum. Ben iki partinin bu şehirde belediye meclis üyeliklerine de tek liste olarak girmelerini istiyorum. Gönlüm bunu istiyor. 31 Mart gecesi o zeybek Konak Meydanı'nda oynanacak. 1 Nisan sabahı Anadolu, güneşin doğuşunu İzmir'den seyredecek, Anadolu'ya İzmir'den güneş doğacak. Bu şehirde alnı ak, alımlı çalımlı dolaşabilecek ekip var, o da bu ekip, bizim ekibimiz."

Pazarlama açıklaması

Zeybekci, gazetecilerin, "İzmir'i dünyaya pazarlayacağız" açıklamasını hatırlatarak, bu ifadeyle neyin kastedildiğini sorması üzerine şunları söyledi: "Bunu açıklamaya ihtiyaç hissetmek ayıp. İzmir yatırımcılara en cazip ortamı sağlayacak. Hedefimiz dünya, bütün dünyaya hitap edeceğiz. Dünya platformunda yer almayacak bir İzmir'i hayal etmek için burada değiliz. Hayalimiz, hedefimiz kendi içine kapanmış, kendi içinde dönen, Anadolu'ya bile sırtı döndürülmeye çalışılan İzmir yerine dünya şehri İzmir. Hayalimiz bütün ilçelerimizi dünyaya pazarlamak, dünyaya açmak ama dervişin fikri neyse zikri o olurmuş. Bu şekilde samimi bir hedef çizmek, bir yürüyüş yolu ortaya koymak çarpıtılmaya çalışılırsa bunu İzmir'e saygısızlık, haksızlık olarak görürüm. Maalesef yine beceriksizliklerin, ufuksuzlukların ideolojik kılıfla örtülmeye çalışılmasının girişimdir."

Ülkeye örnek çalışmalar

AK Parti İzmir İl Başkanı Aydın Şengül de iki partinin İzmir'de Türkiye'ye örnek çalışmalar yaptığını ifade etti. Birlik ve beraberliğin tabana da yansıyacağını belirten Şengül, Türkiye'nin bu birlik beraberliğe ihtiyacı olduğunun altını çizdi. MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin ise Cumhur İttifakı adaylarının ikinci toplantısını yaptıklarını, ilk toplantının AK Parti İl Başkanlığında yapıldığını hatırlatarak, "Gayet iyi gidiyor. Bir sinerji yarattı bu birliktelik. Arkadaşlarımız birlikte hareket etme şuurlarıyla çalışmalarına devam ediyor" dedi.

Şehrin kaderini birlikte değiştirelim

Ege Konyalılar Federasyonu üye derneklerin başkanları, AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nihat Zeybekci,'yle kahvaltıda bir araya geldi. Konyalılar, "İzmir'in kaderini değiştirmek için sizinle birlikteyiz" dedi. Federasyon Başkanı Yusuf Derebacak ve 12 dernek başkanının katıldığı toplantıda konuşan Zeybekci, "İzmir'i yeniden planlamak için çalışıyoruz" dedi. Zeybekci, mega projeler sayesinde İzmir'in dünya kentleriyle yarışır hale geleceğini vurgulayarak, "Kente gelen turistin geminin güvertesinden hayranlıkla bakacağı bir şehir planlıyoruz. İzmir 5 yılın sonunda sorunların çoğunluğunun çözüldüğü bir yer olacak" diye konuştu.

Bahçeli'nin 40'ıncı yıl konuşması

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin 40'ıncı kuruluş yıldönümü için, hâlâ akıllardan çıkmayan şaşırtıcı bir hesap yapmıştı. Bahçeli'nin 40 sayısını elde etmek için '2009' sayısı üzerinden bazı rakamları çıkarıp bazılarını ekleyerek yaptığı hesap şöyleydi:

"2009 yılındayız. 2009'un sıfırlarının üzerine çarpı koyun, atın. Ne kalır? 2 ile 9.

2 ile 9'u toplayın 11 eder.

Şimdi de 29'la 11'i toplayın, 40 eder.

Bunlar tesadüf olamaz..."

Bir şekilde 40'ı bulmayı başaran iktisat doktoru unvanına sahip siyasetçi Bahçeli, böylesine bir hesabın tesadüf olamayacağını vurgulayarak MHP'nin iktidarının yaklaştığına işaret etmişti. 2009'da sandıktan çıkan sonuçlar MHP'yi birinci parti yapmadı. Ancak bir liderin yaptığı en akılda kalıcı konuşma olarak Bahçeli'nin hesabı zirvedeki yerini aldı.