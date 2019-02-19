Buca'da büyük karmaşa: Nezir değiştirildi

CHP'nin Buca Belediye Başkan Adayı olarak gösterdiği Suat Nezir'in adaylıktan çekildiği, yerine Erhan Kılıç'ın aday gösterildiği iddia edildi.

Aday listelerinin Yüksek Seçim Kurulu'na gönderileceği son günde Buca'da kaos çıktı. CHP Parti Meclisi toplantısında Buca Belediye Başkan adayı olarak ilan edilen ve bugüne kadar çalışmalarını sürdüren Suat Nezir'in adaylıktan çekildiği iddia edildi. Nezir'in yerine Belediye Meclis Üyesi Erhan Kılıç'ın adının verildiği öne sürülüyor.

Nedeni liste

İddiaya göre Suat Nezir, meclis üyeliği listeleri belirlenirken İl Başkanı Deniz Yücel ile Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Tuncay Özkan'ın müdahalesine itiraz etti. Nezir'in, Yücel ve Özkan'ın istediği isimlerle seçimi kazanamayacağını söylemesi üzerine çıkan tartışmanın ardından Genel Merkez devreye girdi ve aday değiştirildi. CHP'den resmi açıklama bekleniyor.

Dikkat çeken detay

Meclis Üyesi olan ve Nezir'in yerine aday gösterildiği öne sürülen Erhan Kılıç, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Aydın'ın Didim İlçesi'nde yaşayan kardeşi Celal Kılıçdaroğlu'nun çocuklarının avukatı. FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen mücadeleye destek vermek amacıyla son günlerde yaptığı yürüyüş, açlık grevi, oturma eylemi ve soğuk havada denize girme eylemleriyle basında yer bulan ve son olarak AK Parti'ye üyelik başvurusunda bulunacağını açıklayan CHP liderinin kardeşi Celal Kılıçdaroğlu'nun, çocukları Fatih ve Atila Kılıçdaroğlu, babalarına vasi olarak atanmak için başvuruda bulunmuştu.