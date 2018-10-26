Buca için 'Önce insan önce derman'

Yerel yönetim birikimleriyle CHP’den 2019 yılında gerçekleşecek yerel seçimlerde “Önce İnsan Önce Derman” sloganıyla Buca için yola çıktığını belirten İnşaat Mühendisi Metin Çağrı, Buca Belediye Başkan Aday Adaylığı için dosyasını İlçe Başkanı Kasım Akdağ’a teslim etti

CHP Buca İlçe Başkanı Kasım Akdağ’a aday adaylığı dosyasını teslim eden Metin Çağrı böylece resmen Buca Belediye Başkanlığı’na talip oldu. Geçmiş yıllarda DSP Konak ilçeden İl Genel Meclis üyesi seçilen Çağrı, İl Genel Meclisinde “Meclis Kâtipliği” ve “Başkan Vekilliği” de yaptı.

“Önce İnsan Önce Derman…”

Adaylık belgelerini teslim ettiği ilçe merkezinde partililerle de bir araya gelen Çağrı, Buca’nın mutlu ve huzurlu bir ilçe olması için elinden gelen gayreti göstereceğini ifade ederek, “Benimle birlikte seçilen meclis üyesi arkadaşlarımla yaşanabilir bir ilçe yaratmaya çalışacağız. Öncelikle Aday Adaylarına başarılar diliyorum. İçinizden biri olarak yola çıktığım bu yolda inanıyorum ki Buca halkımızın gözünde ışık, kalbinde bize karşı bir sevgi ve muhabbet olacaktır. Küskünlükleri, kırgınlıkları ortadan kaldırıp herkesi kucaklayan bir yönetim anlayışıyla, Cumhuriyet değerleri ve Atatürk ilkeleri doğrultusunda sloganım “Önce İnsan Önce Derman…” olacak” dedi.

“Siyaset, nasip işidir”

“Bu yarışta elinden gelenin fazlasını yapacağım. Eşimle, çocuklarımla, can dostlarımla ve CHP İlçe teşkilatımla saygı-sevgi ve birlik içinde bir çalışma temposunda mücadele edeceğiz” diyen Çağrı, şöyle devam etti: Bu süreçte bizim için vatandaşlarımızın destekleri de çok kıymetlidir. Bu nedenle onların da desteklerini bekliyorum. Öncelikle siyaset nasip işidir. Önemli olan seçilmek değil en zor zamanlarda bile ben varım diyebilmektir. Güler yüzlü, hoşgörülü bir siyaset anlayışı ile, herkes için adayım, herkes için çalışacağım. Cumhuriyet Halk Partisi olarak, 2019 yerel seçimlerin Türkiye’ye, İzmir ve İlçelerine, mücadelemizin kalesi Buca İlçemize hayırlar getirmesini temenni ederim. Proje çalışmalarıyla ilçemize daha güzel ve büyük hizmetlerin her zaman, herkese gelmesini sağlamak en büyük hedefimdir.

METİN ÇAĞRI’NIN ÖZGEÇMİŞİ



1964 yılında İzmir’de doğdu. Çınarlı Meslek Lisesi İnşaat Bölümünü bitirdi.

İTÜ İnşaat Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümünden mezun oldu.

Batıbeton Söke, Ensa Beton Tire ve Ak-Ege de beton santral müdürü olarak görev yaptı.

1996-2000 yılları arasında proje bazlı inşaat çalışmalarını yürüttü.

2000 yılında kurduğu “Yapı Denetim” şirketinde meslek hayatına devam ediyor.

Balçova Termal ve diğer özel idareye ait şirketlerde yönetim kurulu üyelikleri bulunmaktadır.

İzmir İnşaat Mühendisleri Odasına kayıtlıdır.

1994 yılında siyasete başladığı Demokratik Sol Parti Konak İlçe Yönetim Kurulu Üyeliği ve İzmir İl Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerinde bulundu.

1999 yılında DSP Konak ilçeden İl Genel Meclis üyesi seçildi.

İl Genel Meclisinde “Meclis Kâtipliği” ve “Başkan Vekilliği” yaptı.

Evli, üç çocuk babasıdır.