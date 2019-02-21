Burak Oğuz'dan esnaf ziyareti

CHP Urla Belediye Başkan Adayı Burak Oğuz, ilçenin esnaf ve sanatkarlarını gezerek sorunlarını dinledi. Oğuz, ekonomik krizin esnaf ve sanatkârları olumsuz etkilediğini söyleyerek "Ekonominin yerelden kalkınmasını sağlamak için belediyelere çok iş düşüyor" dedi.

Ekonomik krizin gerçekten büyük olduğunu işaret eden Burak Oğuz, bu dönemde seçilecek belediye başkanının omuzlarında çok ağır yükler olduğunu belirtti. Oğuz; "Ülke ekonomisi dar boğazda. Çarşı pazarda pahalılık had safhada. Böyle bir ekonomik tabloda yerel yönetimlere çok daha fazla iş düşüyor. Belediyeler yerelde ekonominin kalkınması, küçük esnafın ve sanatkârların nefes alabilmesi için projeler üretmek zorunda" dedi.

Elimizi taşın altına koyduk

Böyle bir ekonomik tabloda herkesin elini taşın altına koyması gerektiğini anlatan Oğuz, yerel yönetimlerin, özellikle tarım ve hayvancılık sektöründe üretimin arttırılması konusunda çalışmalar yapması gerektiğini hatırlatarak "Ekonomi birbirine bağlı halkalardan oluşur. Bir tanesi kırıldığı zaman zorluklar başlar. Urla bir tarım kenti, aynı zamanda turizm kenti ve çok kaliteli göç alan bir kent. Bugün esnafımızı gezdik, esnaflar kan ağlıyor" dedi.

Esnaf ve sanatkarlar Burak Oğuz'a yoğun ilgi gösterirken Oğuz ilçedeki kurum ve kuruluşları ziyaret ederek çalışmalarına devam etti.