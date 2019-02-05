Burak Oğuz: Kimsenin ayrıcalığı yok

Seçim çalışmalarına başlayan CHP Urla Belediye Başkan Adayı Burak Oğuz, halkın tüm belediyelerden güler yüzlü çağdaş hizmet beklediğini söyledi.

Ayça Yeriş - Bir belediye başkanının herhangi bir vatandaştan ayrıcalığı olmadığının altını çizen Oğuz, "Ayrıcalığı varsa o da hizmet için seçilmiş olmasıdır. Belediye başkanları, kentlerin emin insanları olarak tanımlanıyor. Bizim öncelikli hedefimiz, halka hak ettiği saygıyı gösteren, güler yüzlü bir belediyecilik yapmak. Halktan kopmuş bir belediye, halktan uzaklaşmış, kendisini halktan soyutlamış bir belediye başkanının, hizmetler gerçekleştirebilmesi düşünülemez" dedi.

Türkiye'ye örnek başlangıç

Oğuz, seçim çalışmalarını çok güzel bir birliktelik örneği ile başlattıklarını belirterek "Mevcut Belediye Başkanımız Sibel Uyar'ın da katılımı ile güzel bir başlangıç yaptık. Bu başlangıç, Türkiye'ye örnek oldu. Biz, demokrasiye gönülden inanmış bir ilçeyiz. Atatürk'ün izinden bir nebze bile ayrılmayan, sosyal demokrasinin kalesi olmuş bir ilçeyiz. Elbette belediyecilik anlayışımız da bu yönde olacaktır" dedi.

Yepyeni bir döneme imza atacaklarını ve Türkiye çapında örnek bir belediyecilik sergileyeceklerini söyleyen Burak Oğuz, "Halka saygılı olmak birincilikle önemsediğimiz, olmazsa olmazımız. Bu nedenle göreve başladığımız ilk günlerde, halkın sorunlarını, dertlerini, sıkıntılarını dinleyecek bir halkla ilişkiler birimi oluşturacağız. Bizim belediyecilik anlayışımızda, bina içinde elinde kağıtlarla yukarı aşağı koşturan, sıkıntıdan terleyen vatandaşlar olamaz. Halkın isteklerini öteleyen, geçiştiren bir belediyenin başarılı olmayacağını biliyoruz. Bu konuda örnek olmak önceliğimiz" dedi.