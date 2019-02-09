Büyükşehir'in bağımsız adayı kampanyayı başlattı

İzmir Büyükşehir Belediyesi başkanlığı için bağımsız olarak adaylığını açıklayan Mehmet Bayındır, kampanyasına Ödemiş'te zeybek oynayıp türkü söyleyerek başladı.

Büyükşehir'in bağımsız adayı kampanyayı başlattı
09 Şubat 2019 Cumartesi 12:42

İzmir'de özel bir hastanede doktorluk yapan Mehmet Bayındır, İzmir Büyükşehir Belediyesi başkanlığı için yürüttüğü kampanya kapsamında doğup büyüdüğü Ödemiş'in Kayaköy Mahallesi'nde hemşehrileriyle buluştu.  

Meydanda toplanan vatandaşlara seslenerek oy isteyen Bayındır, İzmir'in, diğer kentlerin gerisinde kaldığını, bunun nedenlerini ve çözüm yollarını bildiğini belirterek, "Beni seçerseniz çok harika olacak. Hiçbir yerden destek ve sponsor olmadan organik ve hormonsuz bir şekilde yola çıktım." dedi.

Bağımsız aday Bayındır, konuşmasının ardından mahalle meydanında, İzmir'in Kavakları ve Kerimoğlu Zeybeği türkülerini söyledi, Ödemiş Kuvayi Milliye Derneği üyesi efelerle zeybek oynadı.


Kaynak: AA
Etiketler; #izmir büyükşehir belediyesi #ödemiş #zeybek #Mehmet Bayındır
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