Cahit Berkay: Böyle salon ve seyirci görmedim

İzmir Büyükşehir Belediyesi Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde sahne alan Cahit Berkay, Yeşilçam Film Müzikleri Orkestrası ile birlikte konser verdi. Berkay, "İzmir'e birçok kez geldim fakat böyle bir salon ve seyirci görmedim beni çok etkilendiniz" dedi.

Tosun Paşa'dan Hababam Sınıfı'na, Selvi Boylum, Al Yazmalım'dan Çiçek Abbas'a kadar birçok Yeşilçam yapımına müzikleriyle damga vuran Cahit Berkay, İzmirli sanatseverlere unutulmaz bir gece yaşattı. İzmir Büyükşehir Belediyesi Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde sahne alan efsane sanatçı, Yeşilçam Film Müzikleri Orkestrası ile birlikte nostalji rüzgârları estirdi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi (AASSM) uzun yıllar hafızalardan silinmeyecek bir konsere daha ev sahipliği yaptı. Moğollar grubunun kurucu üyesi ve Yeşilçam filmlerinin unutulmaz bestecisi Cahit Berkay'ın solist olarak katıldığı konserde geçmişe müzikal bir yolculuk yapıldı. Orkestra şefliğini Burak Tüzün'ün, orkestrasyonu ise Çukurova Devlet Senfoni Orkestrası keman sanatçısı Yusuf Yalçın'ın yaptığı, İzmir Devlet Senfoni Orkestrası viyola sanatçısı Hande Taban'ın ise anlatımıyla renk kattığı konserde Cahit Berkay'ın eşsiz yorumu izleyenleri adeta büyüledi.

Dakikalarca ayakta alkışlandı

Gecede müzikleri çalınan Yeşilçam filmlerinin unutulmaz sahneleri de beyaz perdeye yansıtıldı. Büyükten küçüğe herkesin kalbine dokunmuş filmlerin müzikleri AASSM'nin muhteşem akustiğinde tekrar hayat bulurken, 1130 kişilik Büyük Salon'da tek boş yer bırakmayan seyirciler sanatçıları dakikalarca ayakta alkışladı. Konserin yapıldığı salona hayran kaldığını söyleyen efsane sanatçı Cahit Berkay, "İzmir'e birçok kez geldim fakat böyle bir salon ve seyirci görmedim beni çok etkilendiniz. İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne çok teşekkür ederim" dedi.

Şef Burak Tüzün ise çok eğlenceli ve neşeli bir konser gerçekleştirdiklerini ve Yeşilçam'ın güzel müziklerinin İzmir'de, AASSM'de ayrı bir anlam kazandığını söyledi.