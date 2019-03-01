Çalkaya: Biz 'Bitti' demeden bitmeyecek

Yüksek Seçim Kurulu tarafından adaylığı düşürülen CHP'li Balçova Belediye Başkanı Mehmet Ali Çalkaya, bir açıklama yayınladı. Çalkaya, sevenlerine seslenerek "Sakin olun dostlar, biz "Bitti" demeden bitmez" ifadelerini kullandı.

Çalkaya: Biz 'Bitti' demeden bitmeyecek
01 Mart 2019 Cuma 09:43

Balçova'da günlerdir devam eden "adaylık karmaşası" seçilmiş belediye Başkanı ve yeniden CHP adayı Mehmet Ali Çalkaya'nın adaylığının Yüksek Seçim Kurulu tarafından düşürülmesiyle sonuçlandı. YSK'nın verdiği karar kesin ve Çalkaya'nın yeniden aday olma olasılığı artık yok.

Daha önce İlçe Seçim Kurulu, "Cumhurbaşmanı'na hakaret" suçunu işlediği gerekçesiyle aldığı cezadan ötürü Çalkaya'nın adaylığının düşürülmesine karar vermiş, İl Seçim Kurulu, yapılan itirazı dikkate alarak adalık önünde engel olmadığına karar vermişti.

Son ve kesin kararın olumsuz olmasının ardından Mehmet Ali Çalkaya, sosyal medya hesapları üzerinden bir açıklama yayınladı. Çalkaya, açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Sakin olun dostlar.
Biz, ne kumpaslardan geçtik.

Kurtuluş ve demokrasi mücadelesinden geçek ülkemizde elbette bizlere saldırılar olacak, tuzaklar kurulacak.

Ama arkasında halk olana kimse bir şey yapamaz.

Biz, onurlu ve namuslu insanlarla birlikte yol yürüyoruz.

Proje olarak bulunan bir dolandırıcının ihbarına teslim olmayız.

Üç gündür aşırı soğuğa rağmen çocuğunu sarmalayarak meydana koşan anneler "Bitti" demeden bitmeyecek.

Engelli adacıyla kalabalığı yararak bayrak sallayan kardeşlerim "Bitti" demeden bitmeyecek.

Bastonuyla "Milli irade engellenemez!" diye bağıran dedelerim, ninelerim "Bitti" demeden bitmeyecek.

"Başkanım, maça gitmedik, mitinge geldik" diyen genç kardeşlerim "Bitti" demeden bitmeyecek.

Yani dostlar, biz "Bitti" demeden bitmeyecek.
Balçova'da milli irade kazanacak.

Balçova kazanacak!

Etiketler; #yüksek seçim kurulu #karar #adaylık #chp #balçova #belediye başkanı #Mehmet Ali Çalkaya
İlişkili Haberler
Mehmet Ali Çalkaya'nın adaylığı düşürüldü
Mehmet Ali Çalkaya'nın adaylığı düşürüldü
Mehmet Ali Çalkaya: Limon satma planları yaptım
Mehmet Ali Çalkaya: Limon satma planları yaptım
Mehmet Ali Çalkaya'nın adaylığı onaylandı
Mehmet Ali Çalkaya'nın adaylığı onaylandı
Mehmet Ali Çalkaya'ya STK desteği
Mehmet Ali Çalkaya'ya STK desteği
Çalkaya'nın adaylığı düşsün diye AK Parti devrede!
Çalkaya'nın adaylığı düşsün diye AK Parti devrede!
Çalkaya'ya sosyal medyadan büyük destek: #YanındayızÇalkaya
Çalkaya'ya sosyal medyadan büyük destek: #YanındayızÇalkaya
Önceki Haber
Mehmet Ali Çalkaya'nın adaylığı düşürüldü
Sonraki Haber
Mehmet Ali Çalkaya'nın adaylığına kim itiraz etti?
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.