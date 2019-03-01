Çalkaya: Biz 'Bitti' demeden bitmeyecek

Yüksek Seçim Kurulu tarafından adaylığı düşürülen CHP'li Balçova Belediye Başkanı Mehmet Ali Çalkaya, bir açıklama yayınladı. Çalkaya, sevenlerine seslenerek "Sakin olun dostlar, biz "Bitti" demeden bitmez" ifadelerini kullandı.

Balçova'da günlerdir devam eden "adaylık karmaşası" seçilmiş belediye Başkanı ve yeniden CHP adayı Mehmet Ali Çalkaya'nın adaylığının Yüksek Seçim Kurulu tarafından düşürülmesiyle sonuçlandı. YSK'nın verdiği karar kesin ve Çalkaya'nın yeniden aday olma olasılığı artık yok.

Daha önce İlçe Seçim Kurulu, "Cumhurbaşmanı'na hakaret" suçunu işlediği gerekçesiyle aldığı cezadan ötürü Çalkaya'nın adaylığının düşürülmesine karar vermiş, İl Seçim Kurulu, yapılan itirazı dikkate alarak adalık önünde engel olmadığına karar vermişti.

Son ve kesin kararın olumsuz olmasının ardından Mehmet Ali Çalkaya, sosyal medya hesapları üzerinden bir açıklama yayınladı. Çalkaya, açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Sakin olun dostlar.

Biz, ne kumpaslardan geçtik.

Kurtuluş ve demokrasi mücadelesinden geçek ülkemizde elbette bizlere saldırılar olacak, tuzaklar kurulacak.

Ama arkasında halk olana kimse bir şey yapamaz.

Biz, onurlu ve namuslu insanlarla birlikte yol yürüyoruz.

Proje olarak bulunan bir dolandırıcının ihbarına teslim olmayız.

Üç gündür aşırı soğuğa rağmen çocuğunu sarmalayarak meydana koşan anneler "Bitti" demeden bitmeyecek.

Engelli adacıyla kalabalığı yararak bayrak sallayan kardeşlerim "Bitti" demeden bitmeyecek.

Bastonuyla "Milli irade engellenemez!" diye bağıran dedelerim, ninelerim "Bitti" demeden bitmeyecek.

"Başkanım, maça gitmedik, mitinge geldik" diyen genç kardeşlerim "Bitti" demeden bitmeyecek.

Yani dostlar, biz "Bitti" demeden bitmeyecek.

Balçova'da milli irade kazanacak.

Balçova kazanacak!