Çalkaya'nın adaylığı düşsün diye AK Parti devrede!

CHP'nin yeniden aday gösterdiği Balçova Balediye Başkanı Mehmet Ali Çalkaya'nın adaylığının düşürülmesi konusunda yapılan oylamada İlçe Seçim Kurulu'nda yapılan toplantıda, oy kullanma hakkı bulunan HDP ve CHP şerh koyarken, AK Parti'nin temsilcisi onay verdi.

Balçova'da Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) tarafından yeniden aday gösterilen mevcut Başkan Mehmet Ali Çalkaya hakkında İlçe Seçim Kurulu'nda oylama yapıldı. Çalkaya'nın "Cumhurbaşkanı'na hakaret" suçundan mahkûm edilmesi nedeniyle, verilen para cezasını ödemesine rağmen adaylığının düşürülmesi konusunda yapılan oylamada siyasi parti temsilcilerinden sadece AK Parti'li isim onay verdi. CHP ve HDP temsilcileri ise verilen karara şerh koydu.

Çalkaya'nın aday olup olamayacağı hâlâ belirsizliğini koruyor.