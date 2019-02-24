Çalkaya'nın adaylığı düşsün diye AK Parti devrede!

CHP'nin yeniden aday gösterdiği Balçova Balediye Başkanı Mehmet Ali Çalkaya'nın adaylığının düşürülmesi konusunda yapılan oylamada İlçe Seçim Kurulu'nda yapılan toplantıda, oy kullanma hakkı bulunan HDP ve CHP şerh koyarken, AK Parti'nin temsilcisi onay verdi.

Çalkaya'nın adaylığı düşsün diye AK Parti devrede!
24 Şubat 2019 Pazar 13:46

Balçova'da Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) tarafından yeniden aday gösterilen mevcut Başkan Mehmet Ali Çalkaya hakkında İlçe Seçim Kurulu'nda oylama yapıldı. Çalkaya'nın "Cumhurbaşkanı'na hakaret" suçundan mahkûm edilmesi nedeniyle, verilen para cezasını ödemesine rağmen adaylığının düşürülmesi konusunda yapılan oylamada siyasi parti temsilcilerinden sadece AK Parti'li isim onay verdi. CHP ve HDP temsilcileri ise verilen karara şerh koydu.

Çalkaya'nın aday olup olamayacağı hâlâ belirsizliğini koruyor.

Etiketler; #chp #balçova #belediye başkanı #Mehmet Ali Çalkaya #adaylık #iptal #seçim
İlişkili Haberler
Çalkaya'ya sosyal medyadan büyük destek: #YanındayızÇalkaya
Çalkaya'ya sosyal medyadan büyük destek: #YanındayızÇalkaya
Balçova’yı karıştıran iddia: Mehmet Ali Çalkaya’nın adaylığı düşürüldü
Balçova’yı karıştıran iddia: Mehmet Ali Çalkaya’nın adaylığı düşürüldü
Önceki Haber
Çalkaya'ya sosyal medyadan büyük destek: #YanındayızÇalkaya
Sonraki Haber
Adıyamanlılardan Bilal Doğan'a destek
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.