Çalkaya'ya sosyal medyadan büyük destek: #YanındayızÇalkaya

İlçe Seçim Kurulu'nun, CHP'nin yeniden aday gösterdiği Balçova Belediye Başkanı Mehmet Ali Çalkaya'yı adaylıktan düşürebilecek kararı üzerine sosyal medya ayağa kalktı. Başta İzmirliler olmak üzere pek çok kişi, Balçova Belediye Başkanı'na "#YanındayızÇalkaya" etiketiyle destek verdi.

Çalkaya'ya sosyal medyadan büyük destek: #YanındayızÇalkaya
24 Şubat 2019 Pazar 11:45

Balçova'da İlçe Seçim Kurulu, hâlihazırda Belediye Başkanı olarak görev yapan ve CHP tarafından bir kez daha aday gösterilen Mehmet Ali Çalkaya'nın adaylığı hakkında karar aldı. Çalkaya'nın, 2015'te katıldığı bir mitingde toplu hâlde atılan sloganların "Cumhurbaşkanı'na hakaret" suçu kapsamında değerlendirilmesi ve hakkında dava açılması üzerine giydiği hükmün, adaylığının düşürülmesine engel olabileceği ifade edildi. İlçe Seçim Kurulu, Çalkaya'dan evrak istedi. Çalkaya, itiraz ettiklerini ve böyle bir gerekçeyle seçilme hakkının elinden alınmasının milli iradenin tercihine saygısızlık olacağını belirten bir açıklama yayınladı. Balçovalıları, yapacağı açıklama için desteğe çağırdı.

Yaşanan gelişmelerin ardından sosyal medya adeta ayağa kalktı. Twitter üzerinden "#YanındayızÇalkaya" etiketiyle kampanya başlatan kullanıcılar, Başkan Çalkaya'ya mesajlarıyla destek verdiler. Çalkaya'ya destek mesajlarından bazıları şöyle:

Neler yaşandı?

Mehmet Ali Çalkaya'nın yeniden aday olup olamayacağının belirsizleştiği İlçe Seçim Kurulu kararından itibaren yaşananlar şöyle:

Çalkaya, iddialara ilişkin bir açıklama yayınladı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

10 Ekim Gar Katliamı nedeniyle 2015 yılında KESK tarafından Gündoğdu Meydanı’nda miting düzenlenmişti. O zamanki İl Başkanımız, milletvekillerimiz, diğer belediye başkanı arkadaşlarımla birlikte katıldık. Orada 10 bin kişinin attığı sloganlar nedeniyle bana Cumhurbaşkanı’na hakaretten dolayı dava açıldı. Cumhurbaşkanı, tüm davaları 15 Temmuz hain darbe girişiminden sonra “Açtığım tüm davaları geri çektim” demesine rağmen, sadece benimki devam ettirildi ve dava sonucunda aldığım para cezasını ödedim. Şimdi de adaylık başvurumu yaptım. Ancak İlçe Seçim Kurulu bir karar alarak bu hukuki durumun tespitini istedi. Ben, milli iradenin tecelli edeceğine her zaman inanan bir insanım. Balçova halkının oylarıyla seçtiği veya seçilmiş herhangi bir insanın ‘hakaret’ nedeniyle seçilme hakkının elinden alınmasının milli iradeye uygun olmadığına inanıyorum. Biz, İlçe Seçim Kurulu’na gerekli itirazı yaparak yasal süreci başlattık. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi Hukuk Ekibi konuyu takip ediyor. Adaylığımın düşürülmesi gibi bir şey söz konusu değil.

Çalkaya, daha sonra bir açıklama daha yayınlayarak bugün Balçova Cumhuriyet Meydanı'nda açıklama yapacağını ifade etti ve Balçovalıları desteğe çağırdı.

Etiketler; #balçova #chp #belediye başkanı #aday #Mehmet Ali Çalkaya
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