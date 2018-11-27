Canan Arıtman: İzmir'e borcum bitmedi

İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Aday Adayı Jin. Opr. Dr. Canan Arıtman adaylığı üzerine basın toplantısı düzenledi. Toplantıda İzmir’e olan borcunun bitmediğini belirterek başlayan Arıtman ‘’21. yy’da İzmir’i kraliçe yapmak istiyorum’’ dedi

Süleyman Gülen- İzmir Büyükşehir Başkan Aday Adayı Dr. Canan Arıtman, hayal ettiklerini tam olarak vermediğini ancak başkan aday olarak şimdi böyle bir imkana kavuştuğunu belirtti. Arıtman, İzmir’de demokrasi tarihine geçecek olan en yüksek oyla seçileceğini iddia etti. “Sayın Cumhurbaşkanı gelse onu bile yenerim” diyen Arıtman, “ İzmir’in değer yargılarına uyan bir aday olduğumu düşünüyorum. İzmir kimliği olan bir kent. İzmirli profili denilen bir profil var. İzmir’i bir kadının tutkulu aşkıyla, bir anne şefkatiyle ve kadın farkını gözeterek yönetmeyi arzu ediyorum” diye konuştu.

Yap-boz’a son

“Halkımızın bana verdiği oyları helal ettireceğime söz veriyorum” diyen Arıtman, şeffaf, denetlenebilir, katılımcı ve sosyal demokrat bir belediyecilik anlayışının hakim olacağının da altını çizdi. “Alsancak için bir Havaray Projesi ve çok sayıda yeraltı, yerüstü toprak yapımları projelenecek” diyen Arıtman, “Yap-boz devri sona erecek. Kalıcı eserler yapacağız. İzmir’in bir 50 yıl sonrasını öngörerek ve nüfus projeksiyonları yaparak yatırım yapacağız” ifadelerini kullandı.

İnsan odaklı belediyecilik anlayışının kentin dertlerine derman olacağını belirten Arıtman, “İzmir’deki yaşamın kalitesini artırıp, ekonomik kalkınma, alt yapıdan kent estetiğine, kent kültür ve sanatına değin yaşanacak değişim, dönüşüm, ilerleme, çağdaşlaşma sadece Türkiye’ye değil dünyaya teşkil edecek” şeklinde konuştu.

Bütün sivil toplum örgütlerine, akademisyenlere ve hemşerilerine çağrıda bulunan Arıtman, “Bu süreçte bütün hemşerilerimizin katkılarını da bekliyoruz. İstek dilek ve İzmir hayallerini bize iletsinler, kentimizin geleceğini birlikte planlayalım” ifadelerine yer verdi.

EXPO İzmir’e gelecek

Atatürk’ün de istediği gibi fuarlar ve kongreler kenti olan İzmir’e de mutlaka büyük EXPO’yu getireceğiz diyerek, “EXPO oylaması için Paris’e gitmiş bir İzmirli olarak EXPO’yu neden kazanamadığımızı çok iyi biliyorum. Kazanmanın sırlarını öğrendim. Sözüm söz EXPO İzmir’e gelecek” dedi.

Altyapı ve ulaşım alanında da çok büyük düzenlemeler yapacağını vurgulayan Arıtman, “Körfezdeki kötü koku çilesi bitecek, dere ıslahları yapılacak, tarihi Kadifekale projesi tamamlanacak, Agora ile başlayan ve Kadifekale’yi de içine alan alanı bir şehir ormanı ve rekreasyon alanı yapacağız” diyerek kent için geliştirdiği projeleri anlattı.

Arıtman, “Kadın bakış açısının yaratıcılığının farkını göstererek mutlu, huzurlu, güvenli, temiz ve her noktasında güzellik ve zarafet taşıyan yaşamaya doyamayacağımız bir kent oluşturacağımı sözünü veriyorum” diyerek konuşmasını tamamladı.