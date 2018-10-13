Canlı yayında istifa edip MHP'ye geçti

İYİ Parti Kurucular Kurulu üyesi Av. Oğuzhan Türk, konuk olduğu Halk TV ekranlarında "İYİ Parti'den istifamı veriyorum" diyerek Bahçeli'nin çağrısı üzerine MHP'ye geçeceğini duyurdu

Halk TV'de Çağlar Cilara'nın konuğu olan İYİ Parti Kurucular Kurulu üyesi Av. Oğuzhan Türk canlı yayında partisinden istifa ederek tekrar MHP'ye geçti. Türk, açıklamasında "Devlet Bahçeli kollarını açtı, ülkücülere de yakışan MHP'ye gitmektir" ifadesini kullandı.

İYİ PARTİ KURUCULARI ARASINDAYDI

MHP'de İstanbul İl Başkan Yardımcılığı da yapan Oğuzhan Türk, İYİ Parti kurucuları arasında yer aldı. Uzun süre İYİ Parti lideri Meral Akşener ile hareket eden Türk, zaman zaman partisine yönelik eleştirilerde bulunuyordu.

BAHÇELİ ÇAĞRIDA BULUNDU

Oğuzhan Türk, MHP lideri Devlet Bahçeli'den gelen, "İzlenen politikalardan dolayı rahatsızlık duyan, geçmişte bize kırgın ve kızgın olsa da pişmanlık duyan her arkadaşımı kucaklıyor yürekten selamlıyorum. İşte kapı sonuna kadar açık" şeklindeki davetin sorulması üzerine canlı yayında İYİ Parti'den istifa edip MHP'ye geçeceğini açıkladı.

"İYİ PARTİ'DEN İSTİFAMI VERİYORUM"

"İYİ Parti'nin içinde ülkücülerin çok ciddi rahatsızlığı var" diyen Oğuzhan Türk, "İYİ Parti'den istifamı veriyorum. Sayın Devlet Bahçeli kollarını açtı ülkücülere de yakışan gitmektir" dedi.



"BİNLERCE ÜLKÜCÜ MHP'YE GEÇMEYE ÇALIŞIYOR"

Binlerce İYİ Partili ülkücünün MHP'ye geçmeyi düşündüğünü belirten Türk, "7 Haziran seçimlerinde İYİ Parti'nin içinde bulunan ülkücülerin çoğunluğu AKP ile koalisyona girmediği için Devlet Bahçeli'ye yüklendi. Ülkücüler neden devlet yönetmeye talip olmuyor diye Bahçeli'ye saldırdı. Geldiğimiz süreçte 7 Haziran'da neden koalisyon kurmadın diye eleştirilen Devlet Bahçeli şimdi neden koalisyon kurdun diye eleştiriliyor. Bu eleştirileri yapan sadece ben değilim, yüzlerce, belki binlerce ülkücü MHP'ye geçmeyi düşünüyor" ifadelerini kullandı.