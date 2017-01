Çavuşoğlu: ABD'den iki beklentimiz var

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "ABD'nin önceki dönemde yapılan bazı hataları sürdürmeyeceğine inanıyoruz. İki öncelikli beklentimiz var. Birincisi FETÖ elebaşının ve diğer yöneticilerinin bir an önce ülkemize iade edilmesidir. İkincisi de PKK'nın uzantısı olan YPG ile iş birliğine son verilmesidir" dedi

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Ankara'daki JW Mariott Otel'de düzenlenen 9'uncu Büyükelçiler Konferansı'nın açılış töreninde konuştu. Dünyayı bir çatışma değil, işbirliği alanı olarak yeniden tanımlayabilmek istediklerini söyleyen Çavuşoğlu, Türkiye'nin dış politikadaki önceliğinin FETÖ ile mücadele olduğunu vurguladı. Bakan Çavuşoğlu, "Darbe girişiminin faili olan FETÖ terör örgütüyle mücadele, bugün dış politikamızın en önemli ve en öncelikli başlığıdır. Biz 15 Temmuz darbe ihanetine ve yaşadığımız acı terör olaylarına rağmen dış politikamızı kararlılıkla uygulamaya devam ettik. Bölgesel ve uluslararası sorunların çözümüne yapıcı katkılarda bulundu. Bunu vicdani bir sorumluluk olarak gördük" diye konuştu.



"ABD'NİN ÖNCEKİ DÖNEMDE YAPILAN BAZI HATALARI SÜRDÜRMEYECEĞİNE İNANIYORUZ"



Türkiye ile ABD ilişkilerine yönelik açıklamalarda bulunan Çavuşoğlu, "ABD ile olan ilişkilerimizi değişik yönetimler altında geliştirdik. Stratejik ortaklığa dönüştürdük. NATO bünyesindeki iş birliğimiz ortaklığımıza ayrı bir boyut katıyor. İlişkilerimizi yeni yönetim döneminde de aynı şekilde, aynı anlayışla, karşılıklı menfaatler temelinde geliştirmek istiyoruz. ABD'nin önceki dönemde yapılan bazı hataları sürdürmeyeceğine inanıyoruz. İki öncelikli beklentimiz var. Birincisi FETÖ elebaşının ve diğer yöneticilerinin bir an önce ülkemize iade edilmesidir. İkincisi de PKK'nın uzantısı olan YPG ile iş birliğine son verilmesidir. Bu iki haklı beklentimizin karşılanması ABD ile ilişkilerimizin geleceği açısından çok büyük önem taşıyor. Türkiye ve ABD, iki stratejik ortaktır. Bu iş birliğinin özenle korunması gerektiğine inanıyoruz" dedi.



"YABANCI DÜŞMANLIĞI VE İSLAMOFOBİK POPÜLİZM AVRUPA'YI GERİLETECEK"



Bakan Çavuşoğlu, Türkiye'nin ABD'den iki öncelikli beklentisi olduğunu belirterek, beklentileri şöyle sıraladı: "Aynı özeni AB'den de bekliyoruz. AB liderleri artık şu hususu net bir şekilde görmelidir. Bugünkü müreffeh ve barış içindeki Avrupa'da bizim de emeğimiz ve katkımız var. Avrupa'nın geçmişinde varız. Geleceğinde de önemli rol oynayacağız. Türkiye'siz bir AB, eksik kalacaktır. Yabancı düşmanlığı ve İslamofobik popülizm Avrupa’yı geriletecektir. Avrupa bu yolda devam ederse hastalanır. Bundan herkes zarar görür. Avrupalı dostlarımıza şunu hatırlatıyoruz. Evrensel değerlerden sürekli geri adım atamazsınız. Suçluyu hep kendinizin dışında arayamazsınız"



"AVRUPA'NIN ORTAK HANESİNİN FERDİYİZ, BİZİ DIŞLAYAMAZSINIZ"



Türkiye'nin Avrupa Birliği'nden (AB) beklentilerini de dile getiren Çavuşoğlu, "AB'den beklentilerimiz şudur. PKK ve FETÖ ve diğer terör örgütleriyle mücadelede samimi ve kararlı bir tutum sergilenmesi. Varılan mutabakata uygun şekilde vatandaşlarımız için vize muafiyetinin bir an önce sağlanması ve AB üyeliğimizin önündeki yapay engellerin kaldırılarak, daha fazla faslın açılması. Biz Avrupa'nın ortak hanesinin bir ferdiyiz. Bizi dışlamayın, dışlayamazsınız" diye konuştu.



"DIŞ POLİTİKA SCHENGEN VE ŞANGHAY ARASINDA SIKIŞMAYACAK KADAR ZENGİN"



Bakan Çavuşoğlu, ayrıca "Türkiye'nin dış politikası Schengen ve Şanghay arasında sıkışmayacak kadar çeşitlidir, zengindir" dedi.



"PKK'NIN KANDİL BENZERİ ALAN TESİS ETMESİNE SEYİRCİ KALMAYACAĞIZ"



Irak'taki gelişmelerin, Türkiye'nin güvenliğini doğrudan etkilediğine vurgu yapan Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, şöyle devam etti: "Irak'ın kapsayıcı bir siyasi düzende kalıcı huzur, güvenlik ve istikrara kavuşmasını arzu ediyoruz. Bu ülkenin DEAŞ, PKK ve benzeri terör örgütlerinin yuvası haline gelmesini istemiyoruz. PKK'nın Irak'ta yıllardır işgal ettiği alanları genişletmesine ve Kandil benzeri bir alan tesis etmesine seyirci kalmayacağımızı bir kez daha vurguluyorum. Biz Irak'la olan iş birliğimizi her alanda geliştirmek istiyoruz. Yapıcı tutumumuzu sürdüreceğiz"