Çavuşoğlu: Hamburg'a gidiyorum, kimse engelleyemez

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Bu akşam Hamburg'da vatandaşlarımızla bir araya geleceğiz. Bizim vatandaşlarla bir araya gelmemizi hiç kimse engelleyemez" dedi. Çavuşoğlu, "Irkçı partilerin artık esiri olmuş iktidarlar var, merkez partiler var. Gerçekten çok kaygı verici bir gelişme" diye konuştu.