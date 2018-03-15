Çavuşoğlu'nun ABD ziyaretine Tillerson engeli

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun 19 Mart'ta Washington'da yapacağı Menbiç görüşmesi ertelendi. Tillerson'ın görevden alındığı için ziyaretin ertelendiği duyuruldu

Dışişleri Sözcüsü, Mevlüt Çavuşoğlu'nun 19 Mart'ta Washington'a yapacağı ziyaretin ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'ın görevden alınması üzerine ertelendiğini açıkladı.



Görüşmede iki ülkenin Menbiç konusunda izleyeceği yol haritasının çizilmesi bekleniyordu.



Görüşmenin Nisan ayında yapılması için temasların sürdüğü belirtildi.