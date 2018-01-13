Çavuşoğlu’ndan birliktelik vurgusu

Rumeli Balkan Buluşması’nda birlik ve beraberlik mesajı veren Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, Türkiye’yi sadece Türkiye haritasından ibaret göremeyeceklerini belirterek, ‘Balkanlarda sorumluluklarımızı ihmal etmeyiz. Oralardaki akrabalarımızın sorunları da bizler ilgilendirir. Bu coğrafyada Türkiye anavatan olarak bakılıyor’ dedi

Gamze Geçer-Çeşitli programlara katılmak üzere geldiği İzmir'de Rumeli Balkan Buluşması’na da katılan Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, Kaya Termal Otel’de gerçekleşen buluşmada yerel halk dansları müzikleriyle karşılandı. ‘Balkan coğrafyasının bir diğer adı da acıların, gözyaşlarının dinmediği; hasretlik coğrafyasıdır’ diyen Çavuşoğlu, ‘Türkiye’yi sadece Türkiye haritasından ibaret göremeyiz. Türkiye'nin coğrafi sınırları 786 bin metrekare olabilir ama balkanlardaki sorumluluklarımızı ihmal etmeyiz. Oralardaki akrabalarımızın sorunları da bizler ilgilendirir. Büyük bir medeniyetin mirasçı olarak bıraktığımız bu kardeşlerimizi unutmak mümkün değil. Gönlün sınırı yoktur. Allah bizi mücadelemizden geri bırakmasın. Türkiye'de zenginlik güven varsa orada da insanlar rahat nefes alıyor. Onun için Türkiye güçlü olmak zorunda, ayaklarının üzerinde durmak zorunda. Hepimiz beraber olarak bir olmak iri ve diri olmak durumundayız. Türkiye'nin sevdalısı olmak durumundayız’ dedi.

Birlik ve beraberlik vurgusu

Türkiye’nin bölge insanı için çok büyük önemi olduğuna belirten Çavuşoğlu, şöyle konuştu: Bu millet mazlum olmuş insanları ensar gibi kucaklamıştır. Her şeyini paylaşmıştır. Kimseye dışlamak mümkün değil. Türkiye bir dönem yanı başındaki karındaşlarına ilgi alaka göstermemiş. Bu tamamen Türkiye'nin gücüyle alakalı bir durum. Türkiye güçlü ise oradaki kardeşlerimize olan ilgisi artıyor, dertleriyle yakından ilgileniyor. Türkiye güçlü olmak zorunda. Türkiye'nin güçlü olması içinde herkes bir olmak zorunda, birlik ve beraberlik ruhunu geliştirmek zorunda. Bu coğrafyada kim yaşıyorsa birlik ve beraberlik ruhunu geliştirmek zorunda. Bunları yaptığımız sürece huzurumuzu bozacaklara karşı daha güçlü olacağız. Balkanlardaki kardeşlerimizde güçlü olacak. Bizim siyasete bakış açımız budur. Türkiye’yi güçlendirmek ve coğrafyasındaki kardeşlerine de yardımcı olmak. Operasyon çekmeye çalışanlara, tuzak kurmaya çalışanlara gelirsek da Türkiye’nin güçlü olduğunu bilsinler. Güçlü olursak ilgili oluruz.

‘Aynı görüşten olmasak bile birlikte olmalıyız’

Buluşmada AKP milletvekilleri adına bir konuşma gerçekleştiren AK Parti İzmir Milletvekili Kerem Ali Sürekli ise, birlik ve beraberliğin Türkiye için çok önemli olduğunu söyleyerek, ‘Geçen yıl 5 buluşma gerçekleştirdik. Finali de Cumhurbaşkanımızla birlikte Külliye’de yaptık. Bu yıl da Başbakan yardımcımız bu buluşmaları tekrar başlattı. Bu buluşmalar büyük katkı sağlıyor. En başta birlikteliğimizi ve beraberliğimi pekiştiriyoruz. Diğer taraftan soydaşlarımızın sorunlarını dinliyoruz ve çözüyoruz. Bizim için önemli olan hangi görüşten olursak olalım ülkemizin geleceği konusunda hep beraber olmalıyız. Ancak bu şekilde sorunları aşabiliriz. Türkiye olmazsa balkanlardaki soydaşlarımız güçsüz kalır. Türkiye varsa onlar da var. Birlikteliğimizi ve beraberliğimizi hangi görüşte olursak olalım sonuna kadar sürdüreceğiz’ diye konuştu.

İzmir sorunları çok olan bir kent

İzmir’in kent olarak çok sayıda sorunları olduğunu belirten İzmir Balkan Dernekleri Federasyonu Başkanı Vahap Savaşan, şöyle konuştu: Sayın bakanım, bir balkan göçmeni olarak sizlerin de bizim içimizden çıkmanızdan dolayı gururluyuz. İzmir sorunları çok olan bir kent. Bizler sizlerle birlikte bu sorunların üstesinden geleceğiz. Dış göçler şubesinin tekrar açılmasını istiyoruz. Sizlerin desteği ile bu sorunların üstesinden gelineceğine inanıyorum. İzmir’i daha iyi yerlere getirmek adına desteğiniz önemli. Daha önemli projeler için de atılım yapacağız. İzmirli Başbakanımız bu sorunları çok daha iyi biliyor. İnanıyorum hep birlikte sorunların üstesinden geleceğiz.