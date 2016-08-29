"UZAKTAN KONUŞMAK, TEHDİT ETMEK VEYA ELEŞTİRMEK YERİNE DİYALOG OLMALI"





"HOLLANDA'DAKİ SİYASİ PARTİNİN İSLAM KARŞITI EĞİLİMLERİNDEN TÜRK TOPLUMU ETKİLENDİ"



"TÜRK MİLLETİ ÇIPLAK ELLERİ İLE GİRİŞİME KARŞI DURDU"

"YPG BİR AN EVVEL FIRAT'IN DOĞUSUNA GEÇMELİ GEÇMEDİĞİ TAKDİRDE HEDEF OLACAKTIR"

"İKİLİ VE STRATEJİK KONULARDA BİRLİKTE ÇALIŞMAMIZI GEREKTİRİYOR"

TÜRKİYE'DE YAŞANAN OLAYLARIN HOLLANDA'YA TAŞINMAMASI GEREKİYOR

"YURT DIŞINDA YAŞAYAN TÜRKLERİN UYUM İÇİNDE YAŞAMASINI ARZU EDERİZ"



"YPG, ABD'NİN SÖZ VERDİĞİ VE KENDİLERİNİN AÇIKLADIĞI GİBİ FIRAT'IN DOĞUSUNA GEÇMELİ"

"ALMAN MİLLETVEKİLLERİNİN İNCİRLİK ZİYARETİ ALMANYA'NIN ATACAĞI ADIMLARA BAĞLI"

Haber Kaynağı: DHA

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Hollanda Dışişleri Bakanı Bert Koenders, baş başa ve heyetler arası görüşmelerin ardından, bakanlık konutunda ortak basın toplantısı düzenledi.Hollanda Dışişleri Bakanı Bert Koenders ile 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin görüştüklerini belirten Çavuşoğlu, "Uzaktan konuşmak, tehdit etmek veya eleştirmek yerine diyalog tercih ettiğimiz yöntemdir" dedi.Türkiye AB sürecine ilişkin Çavuşoğlu, "Türkiye- AB ilişkilerine verdiği destek takdire şayan. Hollanda ile ikili ilişkilerimiz iyi düzeyde. Türkiye'ye gelen yabancı sermaye bakımından yaklaşık 22 milyar dolar ile Hollanda birinci sırada. Hollanda'da yaşayan Türklerin uyumu mutluluk verici. Son zamanlarda maalesef bazı gerginlikler de ortaya çıktı. PKK'yı destekleyen veya FETÖ'cülerle Türkiye'yi sevenler arasında bazı gerginlikler ortaya çıktı. Hollanda'daki siyasi partinin artan eleştiri veya İslam karşıtı eğilimlerinden dolayı Türk toplumu etkilendi. Şimdi, Hollanda da bu trendin tersine döndüğünü görüyoruz" diye konuştu.Hollanda Dışişleri Bakanı Bert Koenders, 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin, "15 Temmuz gecesinde çok iyi bir şekilde hatırlıyorum. Çok şaşırmıştık. Bu zalim ve kanlı kalkışmanın hatıraları henüz taze bizim de zihnimiz de. Türkiye Cumhuriyeti'nin temelleri aslında hedef alınmıştı. Türk milletinin kararlığını ha hatırlıyorum. Çıplak elleri ile girişime karşı durdular. Demokrasiye de karşı yapılmış bir girişimdi. Desteğimi göstermek için hemen sayın bakanı aradım desteğimizi belirttim. Kimse hukukun üstünde değildir. Oransallık ve şeffaflığın bu ülkede olduğunu Türkiye gösterebilir" ifadelerini kullandı."Fırat Kalkanı" operasyonuna ilişkin bir soru üzerine Çavuşoğlu, "Operasyonun amacı, DAEŞ terör örgütünü temizlemektir. Gördüğünüz gibi küçük bir kuvvet ile bile DAEŞ kontrol ettiği bölgeleri terk ediyor kaçıyor. Daha önce de söyledik karadan temizleyebiliriz. 5-6 ülke bile bu konuda işbirliği yapsaydı bugüne kadar Suriye'de ve Irak'ta DAEŞ diye bir terör örgütü kalmazdı. Bölgeye burayı terk etmek zorunda kalanlar yerleştirilmeli. YPG'nin amacı bu değil. Kendisi gibi düşünmeyen Kürtler de dahil herkesi göçe zorlayarak etnik temizlik yapıyor. YPG, PKK, PYD'nin rahatız olmasının sebebi de budur. DAEŞ ile mücadele ettiğini söyleyen bir terör örgütü, mücadeleden niye rahatsız olsun. Madem ortak hedef DAEŞ niye rahatsız oluyor? YPG'nin hem ABD'nin söz verdiği gibi hem de kendilerinin açıkladığı gibi bir an evvel Fırat'ın doğusuna geçmesi gerekiyor. Geçmediği takdirde hedef olacaktır" açıklamasında bulundu.Türkiye -Hollanda ilişkilerine ilişkin, Hollanda Dışişleri Bakanı Bert Koenders şu ifadeleri kullandı: "İkili ve stratejik konularda birlikte çalışmamızı gerektiriyor. Göç ve diğer konularda. Darbe girişimi ile ilgili endişeleri dile getirmenin yanında kınamanın da ne kadar önemli olduğunun bilincindeyiz. Basın özgürlüğünün altının çizilmesi önemli. Türkiye'nin vermiş olduğu demokrasi mücadelesine bir destek de biz vermiş olacağız.Türkiye'de yaşanan olayların Hollanda'ya taşınmaması gerekiyor. Toplumlar arasındaki farklılıklarımızı gidermenin yollarını bulabiliriz. Darbe girişiminde mağdur olan herkesin yanındayız."Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Yurt dışında yaşayan Türklerin bulundukları ülkelerde uyum içinde yaşamasını arzu ederiz. Fakat Türkiye'ye demokrasi, toplanma özgürlüğü gibi konularda ders vermeye çalışanlar da o ülkelerde yaşayan Türk toplumunun yeri geldiğinde Türkiye'deki demokrasiyi desteklemek veya başka bir amaçla barışçıl yollarla gösteri yapma hakkının olduğunu da unutmamalı, engellememelidirler. Basın özgürlüğü ile ilgili darbeyi yapan kişilere bağlı basın yayın organlarını kast ediyorsanız, buna özgürlük diyemeyiz. Maalesef bu FETÖ terör örgütüne bağlı onların desteklediği bazı Avrupa ülkelerinde de medya mensupları var. Bunu da çok iyi biliyoruz. Avrupalı dostlarımız da biliyor. Bu ikisini çok iyi ayırt etmek gerekiyor. Hukuk dışına çıkılmadığı sürece tepkiler engellenmemeli" eleştirilerinde bulundu."Fırat Kalkanı" operasyonuna ilişkin bir soru üzerine Çavuşoğlu konuşmasına şöyle devam etti: "Karadan etkili operasyonlar ile DAEŞ'i hem Irak'tan hem de Suriye'den temizleyebiliriz. Operasyonun yapıldığı Bölgede Araplar ağırlıklı yaşıyor. Türkiye'nin desteklediği operasyonda bu insanlar yaşıyor. Bu bölgelere yine onlar yerleşmeli. YPG'nin hem ABD'nin söz verdiği gibi hem de kendilerinin açıkladığı gibi bir an evvel Fırat'ın doğusuna geçmesi gerekiyor. Geçmediği takdirde hedef olacaktır. Münbiç ve diğer bölgelerdeki Araplar hedef değildir. Hepimizin ortak amacı DAEŞ'i temizlemektir."Alman milletvekillerinin İncirlik'e yapmak istediği ziyarete ilişkin Çavuşoğlu, "Alman milletvekillerinin İncirlik'e yapmak istediği ziyaret esasen bundan sonra Almanya'nın atacağı adımlara bağlı. Almanya gerekli adımları atarsa böyle ziyaretin gerçekleşmesini sağlarız. Aksi takdirde kusura bakmasınlar. Bizim tarihimiz ile haksız yere oynamaya çalışanların bizim hassas bölgelerimizi ziyaretine de izin vermeyiz. Bunu başından beri söylüyoruz. Bundan sonraki süreç Almanya'nın atacağı adımlara bağlı" dedi.