ÇAVUŞOĞLU: AĞIR ELEŞTİRİ VE TEHDİT YERİNE DESTEK GÖRELİM İSTERDİK

KALJURAND: TERÖRÜ ANCAK BİRLİKTE ÇALIŞIRSAK YENEBİLİRİZ



ÇAVUŞOĞLU: DAEŞ BU SİLAHLARI NEREDEN BULUYOR?

"ABD HIMARS'LARI GETİRECEKTİ MAALESEF HENÜZ GELMEDİ"

"SALİH MÜSLİM YA DA YPG, PYD NEDEN RAHATSIZ OLDU?"

"TÜRKİYE OLARAK GEREĞİNİ YAPARIZ"

"AMACIMIZ BATAKLIKTAKİ SİVRİSİNEKLER DEĞİL, BATAKLIĞI KURUTMAK"



"PYD, YPG, PKK AYNI, FARKI YOK"

"RUS BÜYÜKELÇİSİ'Nİ ARADIK, HENÜZ TEYİT YOK"

Haber Kaynağı: DHA

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Estonyalı mevkidaşı Marina Kaljurand ile düzenlediği ortak basın toplantısında bu sabah başlayan Cerablus operasyonuyla ilgili "Operasyonun amacı DAEŞ terör örgütünü sınırımızın diğer tarafından temizlemektir. Kuzeyden aşağıya doğru süpürmektir. Bir an evvel bu demokratik güçlerin içindeki YPG unsurları da bir an evvel Fırat'ın doğusuna geçmelidir. Amerika da bunun sözünü verdi. Aksi takdirde biz Türkiye olarak gereğini yaparız" ifadelerini kullandı.Çavuşoğlu, ayrıca PYD lideri Salih Müslim'in 'Türkiye Suriye batağında çok şey kaybeder' açıklamasına da tepki göstererek, "Salih Müslim ya da YPG, PYD neden rahatsız oldu? Bizim müttefiklerimize anlatmaya çalıştığımızı itiraf ediyor. 'Benim derdim DAİŞ'le değil' diyor. Amacı DAİŞ'le mücadele etmek olsa, Suriye'nin bütünlüğü olsa DAİŞ'le mücadele eden bir operasyona karşı çıkmaz ancak destek verir" dedi.Bakan Çavuşoğlu ile Estonya Dışişleri Bakanı Kaljurand, baş başa ve heyetler arası görüşmelerinin ardından Dışişleri Bakanlığı Resmi Konut'ta ortak basın toplantısı düzenledi. Çavuşoğlu, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından bazı Avrupa ülkelerinin Türkiye'ye karşı tutumunu eleştirerek, "Bu süreçte isterdik ki Avrupa ülkelerinden ağır eleştiri ve tehdit yerine destek görelim ama bu desteği gördüğümüzü maalesef söyleyemeyiz. FETÖ'nün nasıl tehlikeli bir örgüt olduğunu özellikle son 4 yıldır AB nezdinde anlatmaya çalıştım. Ama bugüne kadar nedense Avrupalı dostlarımız bize fazla inanmak istemediler. Türkiye'nin son 6-7 yılda basın özgürlüğü ve birçok alanda imajının sarsılmasına da bu örgütün sebep olduğunu açıklamaya çalıştık. Oda TV, Ergenekon Davası, Balyoz Davası, casusluk gibi birçok komplolarla Türkiye'de medyanın, ordunun, iş adamlarının, polisimizin hedef alındığını anlatmaya çalışıyorduk. Her seferinde eleştirilen hep biz olduk. Ama şimdi bu örgütün ne kadar tehlikeli olduğunu Türkiye'ye destek vermeseler de herkes sanırım gördü. Önemli olan karşı karşıya kaldığımız sınamalar karşısında iş birliği ve dayanışma" diye konuştu.Darbe girişiminden sonra Avrupa başkentlerinden Türkiye'ye yönelik yapılan açıklamaları değerlendiren Estonya Dışişleri Bakanı Kaljurand, şöyle konuştu: "Hepimizin yalnızca bir hedefi var. O da terörü yenmek. Estonya koalisyonun tüm üyelerinin yapmış olduğu çalışmaları hem de Türkiye'nin atmış olduğu adımları hep desteklemiştir. Terörü ancak birlikte çalışırsak yenebiliriz. AB'yi temsilen burada değilim. Dolayısıyla sorduğunuz soruya tüm AB üye ülkeleri adına yanıt vermem mümkün değil. Türkiye ile dayanışmamızı net bir şekilde ifade ettik. Darbe girişiminin ardından yaptığımız açıklamalar çok netti. Türkiye'nin seçimle iş başına gelmiş kurumlarını desteklediğimizi ifade ettik"Bakan Çavuşoğlu, Türkiye'nin Suriye sınırından başlattığı Cerablus'a dönük 'Fırat Kalkanı' harekatıyla ilgili "Cerablus'taki operasyonun amacı son derece nettir. DAİŞ, Türkiye'yi hedef alıyor. Son zamanlarda DAEŞ Türkiye'ye yönelik saldırılarını artırdı. En son Gaziantep'teki terör saldırısında 51 vatandaşımızı kaybettik. Orada kullanılan canlı bomba da bir çocuk. Bu terör örgütlerinin hiçbir ilkesi yok. Suriye'nin öbür tarafından DAEŞ'in gönderdiği roketler, birçok atışlar da Türkiye'yi hedef alıyor. Bu arada DAEŞ bu silahları nereden buluyor? Kim veriyor DAEŞ'e? Hadi ilk başta gittikleri yerlerdeki güçlerden elde ettiler. DAEŞ'in silahı azalmıyor, kim veriyor? Baktığınız zaman bu silahları kimin ürettiğine nereden geliyor bu silahlar onu da sorgulamak lazım" ifadelerini kullandı.Cerablus operasyonunun amacının IŞİD'i kuzeyden aşağıya doğru süpürmek olduğunu belirten Çavuşoğlu, "Bizim amacımız bu operasyonun amacı DAEŞ terör örgütünü sınırımızın diğer tarafından temizlemektir. Kuzeyden aşağıya doğru süpürmektir. Biz başından beri bunu planladık. ABD ile planladık. ABD HIMARS'ları getirecekti maalesef henüz gelmedi ama şu andaki operasyonda bir taraftan bizim tanklarımız aynı şekilde diğer tüm elimizdeki imkanlarla bu mücadeleyi sürdürüyoruz. Özgür Suriye Ordusu da buraya girdi. Tanklarımız da bu geçişleri garanti altına almak için şu anda gerekeni yapıyor. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin faaliyetleri planlandığı gibi şu anda aksamadan devam ediyor. Hava desteği ile ilgili de koalisyonla birlikte çalışıyoruz. Terör örgütlerinin hepsiyle bu şekilde mücadelemizi sürdüreceğiz. PKK, YPG ile de onların bir farkı yok zaten. Çünkü Ankara'daki son iki terör saldırısının sorumluları Suriye'deki PYD kamplarından geldi. Bunların bir farkı yok" diye konuştu.PYD lideri Salih Müslim'in 'Türkiye Suriye batağında çok şey kaybeder' açıklamasını eleştiren Bakan Çavuşoğlu, "Operasyon, DAİŞ'e karşı yapılan bir operasyon. Peki Salih Müslim ya da YPG, PYD neden rahatsız oldu? Onlar bugüne kadar DAİŞ'le mücadele ettiğini iddia etmiyor muydu? Bizim DAİŞ'e karşı mücadelemizden niye rahatsız? Esasen kendilerine çok teşekkür ediyoruz. Bizim müttefiklerimize anlatmaya çalıştığımızı itiraf ediyor. 'Benim derdim DAİŞ'le değil' diyor. 'Benim kendi ajandam var, burada bir kanton oluşturmak istiyorum, Kürt devleti kurmak istiyorum'. Amacı DAİŞ'le mücadele etmek olsa, Suriye'nin bütünlüğü olsa DAİŞ'le mücadele eden bir operasyona karşı çıkmaz ancak destek verir. PYD'nin gizli ajandası ortada" açıklamasında bulundu.YPG'nin Fırat'ın doğusuna geçmesi gerektiğini aksi halde Türkiye'nin gereğini yapacağını vurgulayan Çavuşoğlu, "Bir an evvel bu demokratik güçlerin içindeki YPG unsurları da bir an evvel Fırat'ın doğusuna geçmelidir. Amerika da bunun sözünü verdi. Bizim yaptığımız anlaşma da bu. Aksi takdirde biz Türkiye olarak gereğini yaparız. Bunların gizli ajandalarına fırsat vermeyeceğiz" dedi.Bakan Çavuşoğlu, açıklamasını şöyle sürdürdü: "Bataklıktan bahsediyor. Sen burada Türkiye'nin ne yapacağını değil, sana ne olacağını düşüneceksin. Önce bunun hesabını yap. Sen de bir terör örgütüsün. Esasen bizim amacımız bataklıktaki sivrisinekler değil, bataklığı kurutmaktır ve Türkiye'ye karşı oluşan tehditleri ortadan kaldırmaktır. Senin ajandan buysa sen de korkabilirsin ama senin ajandan farklıysa terörizmi, silahı bırakacaksan Suriye'nin bütünlüğünü savunuyorsan bu operasyondan hiç rahatsız olmamalısın. Dolayısıyla bu tür faaliyetlerimiz terör örgütlerinin hepsine karşı devam edecek"Operasyonun ardından Cerablus başta olmak üzere boşalan bölgelerde orada yaşayan insanların yaşamaya devam edeceğini açıklayan Bakan Çavuşoğlu, şunları kaydetti: "Boşalan bölgelerde kim yaşıyorsa orada, oralar onlarındır. Bugüne kadar YPG, PKK gittikleri her yerde Suriye içinde de hatta Türkiye'de de bazı şehirlerde kendi ideolojisini paylaşmayan Kürt vatandaşlarımızı da zorla göçe tabii tuttu. Şehirleri terk etmeleri için zorladılar. YPG-PKK aynı şey Suriye'de. PYD, YPG, PKK aynıdır; hiç farkı yok. Gittikleri her yerde kendisi gibi düşünmeyen Kürtleri göçe zorlamıştır ve etnik temizlik yapmıştır. Ama bu şehirler Cerablus başta olmak üzere orada yaşayan insanlarındır. Orada yaşayan insanlar burada yaşamaya devam edecek. Kendi şehirlerinde özgür şekilde yaşayacaklar. Dışarıdan başka birileri getirilip de buralara yerleştirilmeyecek"Bakan Çavuşoğlu, 31 Ağustos Çarşamba günü Antalya Stadyumu'nda oynanacak Türkiye-Rusya hazırlık maçına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la birlikte Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in de katılacağı yönündeki haberlerin sorulması üzerine "Şu an bir plan yok. Dün akşam sosyal medyada çokça yer aldı bu haber. Hatta Antalya'dan telefon açıp soranlar oldu. Ama henüz böyle bir karar yok. Çok da iyi olur. Bu normalleşme sürecine de katkı sağlar. Antalya'da yaşayan Rus dostlarımız da bu maça çok ilgi gösterdiler hatta bin tane bilet istediler. Demek ki bu dostluk maçına Ruslar da Türkler de önem veriyor. İki devlet başkanının katılması da esasen anlamlı olur. Henüz böyle bir karar yok, böyle bir haber de gelmedi. Biz her ihtimale karşı Rus Büyükelçisi'ni de aradık. Henüz böyle bir teyit yok" diye konuştu.