Cemal Bekle: Roman vatandaşlarımızı ayırmadık

AK Parti İzmir milletvekili Cemal Bekle, Torbalı Belediye Başkanı Adnan Yaşar Görmez’le birlikte sel baskını tehlikesi yaşayan Çaybaşı bölgesinde incelemelerde bulundular.

Yoğun yağışlar nedeniyle büyük bir felaketten kurtulan Çaybaşı mahallesini ziyaret eden, AK Parti İzmir milletvekili Cemal Bekle, ve Torbalı Belediye Başkanı Adnan Yaşar Görmez Fetrek Çayı Islah Projesi alanında da incelemelerde bulundular.

Roman vatandaşların yoğunlukta yaşadığı Kuşçuburun ve Çaybaşı mahallesi sakinlerini ziyaret eden AK Parti İzmir milletvekili Cemal Bekle, Torbalı Belediye Başkanı Adnan Yaşar Görmez, bölgedeki vatandaşlarla sohbet ettiler. Torbalı’nın her mahallesine eşit hizmet vaadiyle göreve geldiklerini hatırlatan Başkan Görmez, “5 yıllık görev süremiz boyunca kapımız sizlere her zaman açık oldu. Bütün sorunlarınızla yakından ilgilendik ve bugüne kadar sizlere verdiğimiz sözlerin tamamını yerine getirdik. Roman vatandaşlarımızın yaşadığı bölgeleri Torbalı’nın diğer kısımlarından ayrı değerlendirmedik. Aynı hizmet anlayışı ile roman vatandaşlarımıza sahip çıkmaya, onların yaşadığı bölgeleri daha yaşanabilir, cazibe merkezleri haline getirmeye, belediyemiz imkanlarından roman vatandaşlarımızın eşit bir şekilde yararlanmasını sağlamaya devam edeceğiz” dedi.

Size emanet

Türkiye’nin hemen her bölgesindeki roman mahallelerini gezdiğini belirten AK Parti İzmir Milletvekili Cemal Bekle, “Şunu samimiyetle söylüyorum ki Torbalı’da roman vatandaşlarımızın dertleriyle dertlenen, kapısını roman vatandaşlarımıza daima açık tutan, hizmetleriyle roman vatandaşlarımıza sahip çıkan çok değerli bir belediye başkanımız var. Sizlerin desteği ile 2014’te olduğu gibi 2019 seçimlerinde de sandıktan bir kez daha Adnan Yaşar Görmez’in çıkacağına eminim. Bir roman çocuğu olarak, sizlerin bir evladı, bir kardeşiniz olarak, yüce mecliste sizleri temsil etme onuruna nail olmuş bir milletvekiliniz olarak AK Parti’yi ve Adnan Yaşar Görmez başkanımızı sizlere emanet ediyorum” dedi.

Facia önlendi

Son 35 yılın en yoğun yağışlarının yaşandığı Torbalı’da Fetrek Çayı bölgesinde yaşayan bazı yerleşim yerleri ve tarım alanları sular altında kalırken Fetrek Çayı Islah projesi sayesinde bölgenin çok büyük bir felaketten kurtulduğu belirtiliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre Torbalı’da metrekareye 201.5 kg yağış düştü.

Torbalı ilçesi, Karakuyu ve Çaybaşı mahallelerinin taşkınlardan korunması amacıyla gerçekleştirilen proje, rekor düzeydeki yağışlarda ilçeyi çok büyük bir felaketten korudu. Fetrek Çayı’nın 22 bin metrekarelik kesiminde yapılan düzenleme ile ilçe merkezinde meydana gelebilecek taşkınların önüne geçilmiş oldu. Kentin alçakta kalan düzlükleri dışında ilçede çok büyük su baskınları yaşanmadı. Son yağışlar ile birlikte Fetrek Çayı Islah Projesi 1. etap çalışmalarının değerinin çok iyi anlaşıldığını ifade eden Torbalı Belediye Başkanı Adnan Yaşar Görmez, projenin 2. etabı için de hazırlıkların yapıldığını söyledi.