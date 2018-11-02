Cemal Mehmethanoğlu, Tuncay Özkan'ı ve Engin Altay’ı Ziyaret Etti

CHP Bayraklı Belediye Başkan Aday Adayı Av. Cemal Mehmethanoglu, yaklaşan yerel seçimler gündemiyle Ankara'da, parti ileri gelenleriyle yaptığı temaslar çerçevesinde, CHP İzmir Milletvekili ve Genel Başkan Yardımcısı Tuncay Özkan ve CHP İstanbul milletvekili ve Grup Başkan Vekili Sayın Engin Altay'ı makamında ziyaret ederek, yerel seçimleri ve ülke gündemini değerlendirdiler

Cemal Mehmethanoğlu, Tuncay Özkan'ı ve Engin Altay’ı Ziyaret Etti
02 Kasım 2018 Cuma 10:18

CHP Bayraklı Belediye Başkan Aday Adayı Av. Cemal Mehmethanoglu, yaklaşan yerel seçimler gündemiyle Ankara'da, parti ileri gelenleriyle yaptığı temaslar çerçevesinde, CHP İzmir Milletvekili ve Genel Başkan Yardımcısı Tuncay Özkan ve CHP İstanbul milletvekili ve Grup Başkan Vekili Sayın Engin Altay'ı makamında ziyaret ederek, yerel seçimleri ve ülke gündemini değerlendirdiler.

 

Yaklaşan yerel seçimleri değerlendiren Tuncay Özkan ve Cemal Mehmethanoğlu, dostça bir sohbetin ardından, Bayraklı Belediye Başkan Aday Adaylığı ve sonrasını kapsayan süreç hakkında görüş alışverişinde bulundular. İkili daha sonra, Av. Cemal Mehmethanoğlu'nun Bayraklı ilçesi için projelendirdiği çalışmaları değerlendirdiler.



Mehmethanoğlu'nun Engin Altay'a yaptığı ziyarette Dikili Belediye Başkan Aday Adayı Ali Asker Koç da katıldı ve görüşme, sıcak bir atmosferde gerçekleşti. Görüşme çıkışında demeç veren Mehmethanoğlu, “Partimiz mensuplarıyla yaptığımız her yeni görüşmede, Mart 2019'da yapılacak yerel seçimlerde, yine ve bu kez daha gelişkin bir başarı öyküsü yazacağımıza inancım atıyor." dedi.

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