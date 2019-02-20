Cemil Tugay: Çok şanslıyım

Karşıyaka'daki sivil toplum gücüne hayran olduğunu belirten CHP'li Belediye Başkan Adayı Cemil Tugay, "Çok şanslı bir insanım" değerlendirmesinde bulundu. Tugay, 31 Mart'tan sonra en büyük desteği sivil toplum kuruluşlarından alacağına inandığını söyledi.

Mahalle çalışmalarının yanısıra dernek ve vakıf ziyaretleri de gerçekleştiren CHP Karşıyaka Belediye Başkan Adayı Cemil Tugay, Karşıyaka Akademi Zihinsel Engelliler Derneği (KAZED) Yönetim Kurulu üyeleriyle de bir araya geldi. Derneğin yaptığı çalışmaları dikkatle dinleyen Tugay, "Karşıyakamızın sivil toplum konusunda duyarlı olduğunu biliyordum ama bu kadarını beklemiyordum. İlçeme ve ilçe sakinlerimin duyarlılığına bir kez daha hayran oldum. Karşıyaka'yı seviyorum ve çok şanslı bir insanım" diye konuştu.

Yer sıkıntısı yaşadıklarını belirten KAZED Başkanı Tülin Topuzoğlu, engelli derneklerinin ortak kullanabileceği bir alan yaratılmasını önerdi. Ayrıca engelli bireylerin 23 yaşından sonra iş okullarından yararlanamadıklarını ve kaderine terk edildiklerini dile getiren Topuzoğlu, Avrupa'da başarıyla uygulanan iş atölyeleri modelinin de hayata geçirilebileceğini kaydetti. Topuzoğlu bunun yanı sıra 2011'den bu yana Engelsiz İzmir kongrelerinde aktif rol aldıklarını, Güçlü Çocuklar, Güçlü Yarınlar Projesi'nde bulunduklarını ve 2 kez Tülay Aktaş Gönüllü Kuruluşlar Birliği'nden ödül aldıkları bilgisini aktardı.

Gündemimize aldık

KAZED Başkanı Topuzoğlu'nun engelli dernekleri için getirdiğini ortak kullanım alanı konusunun yapılabileceğini belirten Tugay, şunları söyledi: Mücadele alanınız zorlu ve özel desteği hak ediyorsunuz. Ortak alan konusunda mevcut bir binayı dönüştürerek ya da yeni bir bina yaparak çözüm yaratabiliriz. Her derneğe bir oda veririz ve elektrik, su, internet gibi temel ihtiyaçlarını belediye olarak biz karşılarız. İlçemize çok yakışır ve örnek bir proje de olur. Bu konuyu gündemimize aldık.