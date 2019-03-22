Cemil Tugay'dan şenlik: Martın Sonu Bahar

Karşıyaka'da yerel seçim çalışmaları, Mart'ın Sonu Bahar Şenliği ile renklenecek. CHP Karşıyaka Belediye Başkan Adayı Cemil Tugay'ın ev sahipliğinde gerçekleşecek şenlikte Arnavutluk'tan iki konuk sanatçı da sahne alacak.

Bostanlı Pazaryeri arkasında bulunan Olof Palme Parkı'nda 23 Mart Cumartesi akşamı gerçekleşecek şenliğin açılışını, Selim Gönüldaş Kültür ve Sanat Derneği Korosu yapacak. Birbirinden güzel şarkıları seslendirecek olan koro, Kanun Üstadı Selim Gönüldaş önderliğinde verdiği başarılı konserlerle tanınıyor. Sonrasında özellikle Balkan göçmenlerinin çok sevdiği sanatçı Gamze Matracı ve Arnavutluk'tan konuk olan Hysni Alushi ve Enkelejda Arifi dinleyicilerle buluşacak. İzmir'in pek çok ilçesinden katılımın beklendiği ve saat 19.30'da başlayacak şenliğin ev sahibi olan Dr. Cemil Tugay, "Yoğun seçim temposuna kısa bir müzik ziyafeti ile ara vermek istedik. Bu gecede sahne alacak sanatçılarımıza ve Karşıyakamızın önemli değeri Selim Gönüldaş Kültür ve Sanat Derneği Korosu'na çok teşekkür ediyoruz. Bizim dönemimizde de Karşıyaka kültür ve sanat etkinliklerini aralıksız sürdüreceği gibi, yenilerine ev sahipliği yapacak. Karşıyakamız bunun için uygun bir kent. Sanatın başkenti olma özelliğini koruyacak" diye konuştu.