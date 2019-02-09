Cemil Tugay: Engelli ve yaşlılar hassas noktamız

Karşıyaka'da görev yapan muhtarlarla bir araya gelen CHP'li Belediye Başkan adayı Cemil Tugay, engelli vatandaşlar ve yaşlılara hizmet ulaştırmanın hassas noktaları olduğunu söyledi.

Sosyal belediyecilik anlayışını uygulamakta kararlı olduklarını belirten Tugay, “Nereye hangi projeyi uygulayacaksam orada yaşayan insanların onayını almadan çalışma yapmam" diye konuştu. İlçenin sorunlarını bildiğini, bir vatandaş olarak kendisinin de çözümünü istediğini dile getiren Tugay şunları söyledi: “Her birinizle iletişim içerisinde olacağım. Sizlere ve halkla el ele, halkçı bir yönetim uygulayacağız. Hiçbir zaman işin gösterisine kaçınmadan hizmet edeceğiz. Ben bu göreve ülkeme hizmet etmek için, çocuklarımın daha düzgün koşullarda yaşaması için talip oldum. Sadece çalışalım istiyorum. İnsanların mutlu olduğunu beraber görelim. Her zaman şeffaf, dürüst, kimseye ayrıcalık gösterilmeyen bir dönem olacak.”

Vatandaşla sağlam iletişim

Muhtarların sorunlarını ve taleplerini dinleyerek not alan Tugay, belediye ile vatandaş arasında sağlam bir iletişim sistemi kuracaklarını söyledi. Muhtarlardan vatandaşın sesi olmasını isteyen Tugay şöyle konuştu: "Sizlere şu anda da, gelecekte de ihtiyacımız olacak. Sizler halkla belediye arasında köprü olacaksınız . Bizim dönemimizde insanlar belediyeyi aradığında onları dinleyen, saygı duyan, sorunlarının çözümü için gayret gösteren görevliler olduğunu görecek. Ayrıca sizlerden bölgenizde yaşayan engelli vatandaşların sayısını ve engel durumunu bize bildirmenizi istiyorum. Elimizde bir envanter bulunmalı. İlçemizin yaş ortalamasıda yüksek. Özellikle evde bakıma ihtiyacı olan yaşlılarımıza ulaşmak istiyorum. Bir doktor olarak bu konuda çok hassasım. Gençler, kadınlar ve çocuklara yönelik projeler yapacağız. İlçemizden Çiğli Devlet Hastanesi ne ring yapacak bir servis çalıştırmak istiyorum."