Cemil Tugay: Göreve hazırım, kendime kefilim

CHP Karşıyaka Belediye Başkan Adayı Cemil Tugay, ekibiyle birlikte göreve hazır olduğunu ifade etti ve ekledi: Kendime kefilim.

Seçim çalışmalarını sürdüren CHP Karşıyaka Belediye Başkan Adayı Cemil Tugay, bir araya geldiği yaklaşık 300 Atakent sakinine, "Göreve hazırım" mesajı verdi.

Gondol Kafe'de gerçekleşen Atakent Mahallesi toplantısında gördüğü coşkudan memnun olduğunu belirten Tugay, geçtiğimiz günlerde İzmir genelinde PTT kanalıyla seçmeni etkileme amacıyla yalan haberlerin yer aldığı gazete dağıtılmasına tepki gösterdi. Tugay, "Öyle gazete dağıtarak olmaz. Vatansever, Atatürkçü olacaksınız. Bakın o zaman nasıl gelir Karşıyakalılar peşinizden" diye konuştu. Belediye Başkanlığı'na hazır olduğunu ifade eden Tugay, şöyle konuştu: "Ekibim hazır, her şey hazır. Bu göreve hazırım. Ben kendime kefilim. Çok iyi bir belediye başkanı olacağımdan eminim. Allah mahcup etmesin. Kararlıyım. Karşıyaka'yı, ülkemi ve sizleri çok seviyorum."

Üretmeye devam edin

Dün (Perşembe) ayrıca ilçedeki koro şeflerinin de üye olduğu Karşıyaka Kültür ve Sanat Federasyonu ile de buluşan Tugay, sayılı ünler kalan yerel seçimlerle ilgili önemli mesajlar verdi. Adaylığının açıklandığı yaklaşık 2 aylık süreden bu yana çok önemli kültür ve sanat faaliyetlerine tanık olduğunu belirten Tugay, "Bu kadar farklılığı görmemek, bir ayıpmış, bir kayıpmış. Adaylık sürecimde hepinizi dinleme imkanı buldum. Çok özel insanlarsınız ve çok güzel işler yapıyorsunuz. Karşıyaka'nın kültür ve sanattan yoksun kalmaması için lütfen üretmeye devam edin. Ben üzerime ne düşüyorsa her zaman yapmaya hazırım" diye konuştu. Siyaseti günübirlik yapmadığını belirten Tugay, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bizim için CHP Atatürk demek ve yolundan ayrılmayız. Biz siyaseti günübirlik hesaplar yapanlar gibi görmüyoruz."