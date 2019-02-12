Cemil Tugay: Yarım günüm sokakta geçecek

CHP Karşıyaka Belediye Başkan Adayı Cemil Tugay, göreve başladıktan sonra günün yarısını sokakta geçireceğini belirterek, "Halkın arasında dolaşan bir başkan olacağım. Yarım günüm sokakta, yarım günüm belediyede geçecek" dedi.

Saha çalışmalarına ara vermeyen Cemil Tugay, sivil toplum kuruluşları ziyaretlerini de Bostanlı Sanayici ve İşadamları Derneği (BESİAD) ile sürdürdü. Yaklaşık 700 aktif üyesi bulunan derneğin önemli işlere imza attığını belirten Tugay, 31 Mart'tan sonra Bostanlı'da farklı projeler ve yeni aktiviteler yapmak istediğini, bu nedenle BESİAD'la işbirliğinin çok faydalı olacağını söyledi. "Karşıyaka'nın sorunlarının çözümü için halka sorarak en doğruyu bulalım ve kalıcı işler yapalım istiyorum" diyen Tugay, "Esnafı ve vatandaşı mağdur etmeden, bilen insanlardan da yardım alarak çözümün peşinde olacağız. Bir araya gelip beraber çözüm bulacağız. Her zaman esnaf, her zaman halktan yana olacağız. Biz AVM tarafı değiliz ve olamayız. Ben 1 Nisan'dan sonra halkın arasında dolaşan bir başkan olacağım. Yarım günüm sokakta, yarım günüm belediyede geçecek" diye konuştu.

Soyer ile uyumlu çalışma

İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Tunç Soyer ile de uyumlu bir çalışma yürüteceklerinin inancında olduğunu dile getiren Tugay, bu durumun işlerin daha çabuk yürümesine katkı sağlayacağını kaydetti. Beş yıl boyunca tam halkçı, vizyoner, şeffaf ve dürüst bir yönetim sergileyeceğini ifade eden Tugay şunları söyledi: "Her zaman gençlerin önünü açacak projelere gözü kapalı girerim. Demokrasiye inancım tamdır. Karşıyaka'da dünyanın en güzel insanlarıyla birlikte yaşıyoruz. Onlar çözümün en iyisini bilir. Onlarla konuşup onların istediği çözümü üretirsek inanın hata da yapmayız."

1600 girişimciye eğitim

KOSGEB ile işbirliği yaparak bin 600 kişiye hibe kredi alma imkanı sağlayan girişimcilik eğitimi verdiklerini belirten BESİAD Başkanı Ali Akdaş da, özellikle kadın girişimcilerin iş sahibi olmalarını çok önemsediklerini söyledi. "Farklı düşünceleri zenginlik olarak gördük" diyen Akdaş, her zaman belediye ile işbirliğine hazır olduklarını kaydetti. Ziyarette ayrıca dernek tarafından yürütülen farklı projelerle ilgili de bilgi verildi. n Burcu Özkan

Zeren adına sporcu sağlık merkezi

Tugay, Türkiye'nin en önemli spor hekimlerinden Op.Dr. Bülent Zeren'in Karşıyaka Yelken Kulübü ve Beşikçioğlu Camii'nde düzenlenen cenaze törenlerine de katıldı. Yelken Kulübü'nde uzun yıllar birlikte çalıştığı Zeren ile ilgili hislerini aktaran Tugay, şunları söyledi: "Kendisiyle 20 yıl önce tanıştık ve yıllarca yan yana ameliyatlar yaptık. Çok değerli bir insandı ve çok üzgünüm. Belediye Başkanı olduktan sonra bir sporcu sağlık merkezi kuracağız ve Bülent ağabeyin ismini vereceğiz. Onun bıraktığı her şey bize emanet. Ruhu şad, mekânı cennet olsun."