Haber Kaynağı: DHA

CHP'li Murat Bakan, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü'ne bağlı olarak yıllardır hizmet veren Çeşme Paşalimanı Gençlik Kampı'nın, uzun yıllar gençlerin yüzme, yelken, su sporları yaptığı, bir yandan da el sanatları, müzik ve tiyatro eğitimleri ile sosyal aktiviteler gerçekleştirdikleri bir tesis olduğunu, kız- erkek karışık olarak öğrencilerin kampa katıldığını belirtti. Bakan, bu yıl çevre sakinlerinden kendisine iletilen bilgilerin ilgili kampa artık sadece erkek öğrencilerin katıldığı, kampta cami olmamasına rağmen buraya görevli olarak bir imam atandığı, kampın spor ve sanatsal etkinliklerden uzak hale gelerek tamamen bir ibadet yeri olarak kullanıldığı iddialarını içerdiğini belirtti. Konuyu TBMM gündemine taşıyan CHP'li Bakan, Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç'ın yanıtlaması istemiyle soru önergesi verdi. Bakan, verdiği önergede şu soruları yöneltti:"Kamplarda imam olması geleneksel bir teamül değildir. Kamptan ezan ve sela sesleri yükseldiği, ibadetin de tüm çevre sakinlerinin vakıf olacağı şekilde yapıldığı da gelen diğer bilgiler arasındadır. Ülkenin batıya açılan kapısı kabul edilen ve su sporları ile deniz sporlarıyla ünlü bu ilçemizde bulunan ve milli yelken sporcuları, rüzgar sörfü sporcuları yetiştirebilecek böylesine değerli bir kampın, asıl amacından uzaklaşarak ve gençlerimizin spor yapmak kadar ibadet etme haklarının da son derece doğal olduğunu kabul ediyor olmamıza karşın, sadece bir ibadethaneye dönmüş olma ihtimali bile bizleri endişeye sürüklemiştir. İddialar doğru mudur? Bu kampa imam atandıysa neden atanmıştır? Tüm öğrenci kamplarına devlet imam ataması yapmakta mıdır? İlgili kampta an itibariyle herhangi bir spor ve/veya sanat öğretmeni mevcut mudur? Yelken sporunun sıklıkla yapıldığı Çeşme kampında an itibariyle bir yelken veya rüzgar sörfü hocası bulunmakta mıdır? Yok ise neden bulunmamaktadır? Yelken ve su sporları için ideal şartlara sahip bu kamp, bu özelliği hiçe sayılıp, salt ibadete yönelik bir kamp haline mi getirilmiştir? Eğer öyleyse neden tam da su ve deniz sporları için ideal olan bu yer seçilmiştir? Önceden kız-erkek karışık kamp yapılabilirken, neden kızlar ayrı erkekler ayrı kamp yapmaya başlamıştır? Son yıllarda sadece erkek öğrencilerin bu kampa geldikleri doğru mudur? Doğruysa bunun nedeni nedir? Bu kampta şu an ne tür bir eğitim verilmektedir?"