Cevat Durak, İzmir Büyükşehir için aday adayı oldu

CHP İzmir İl Başkanlığı’nda Karşıyaka Eski Belediye Başkanı Cevat Durak, 2019 Mart yerel seçimleri için İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı’na aday adaylık dosyasını CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel’e teslim etti. Basın toplantısında konuşan Cevat Durak, İzmir’de hedeflerinin 30 ilçeyi almak olduğunu belirtti

Süleyman Gülen- Yerel seçimler yaklaşırken CHP İzmir’de Büyükşehir Belediye Başkanı aday adayları artmaya başladı. Adaylara eski bir isim daha eklendi: Karşıyaka Eski Belediye Başkanı Cevat Durak. CHP İl Başkanlığı’nda yapılan basın açıklamasıyla Durak, aday adaylığı dosyasını CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel’e teslim etti.

Bu görevi yapabileceğime inandım



Geçmişte yaptığı çalışmalara bakaran bu görevi yapabileceğine inandığını söyleyen Karşıyaka Eski Belediye Başkanı Cevat Durak, CHP’ye yakışır şekilde davranacağını belirtti. Durak ‘’Bugün burada İl başkanımızın böyle güzel sözlerle bizi karşılamasında bir kez daha Cumhuriyet Halk Partili bir ailenin çocuğu olmaktan gurur duyduğumu sizlere söylemekle sözlerime başlamak istiyorum. Bugün ben de İzmir’de yapılacak adaylık süreci çalışmaları içerisinde yer alacağımı ve CHP ailesine yakışır şekilde davranacağımı özellikle il başkanıma söylemek istiyorum. Bugün buraya gelişimde önce kendimi gözden geçirdim. Yola çıkarken yapmış olduğum çalışmalara baktım. Partililik özelliklerimi dikkate aldım ve bu görevi yapabilir miyim diye düşündüğümde evet bu görevi yapabileceğime inandım. Çünkü Karşıyaka, Bayraklı da dahil yaklaşık 650 bin nüfuslu bir ilçeydi. Orada göreve başladığımızda Bayraklı ayrılmak istiyordu ama biz 4. Yılın sonunda Bayraklı’nın ayrılmayacağını gördük ama orada siyasi bir oyunla Bayraklı hiç hak etmediği şekilde bir ayrışmayı yaşadı. Ancak biz o dönemde yaptığımız hizmetlerle Bayraklı’daki seçimi alarak iktidarın yapmış olduğu oyunu da bozmuştuk. Bütün bunlara baktığım zaman diyorum ki 30 tane ilçemiz var, 30 ilçede iktidarın oyununu gene bozarak 30 ilçeyi de kaybetmeden CHP bayrağını daha yukarılara taşıyabilir miyiz mevcut belediye başkanımızın bıraktığı yerden görevi alarak onun üzerine daha fazla koyup İzmir’i tekrar hak ettiği yere getirebilir miyiz, bütün bunları düşündüğümde de evet bu görevi yapabileceğime inandım. Bu düşünceler içerisinde dosyamı hazırladım ve geldim dosyamı teslim ediyorum. Hayırlısı olsun, 5-6 arkadaşımız aday olacaktır. O arkadaşların hepsi birbirinden değerli. Hangi arkadaşımız olursa olsun biz onlarla birlikte olacağız’’ dedi.

Kaleyi koruyacağız



İzmir’in CHP’nin kalesi olduğunu söyleyen İzmir CHP İl Başkanı Deniz Yücel, bu kaleyi koruyacaklarının altını çizdi. Yücel ‘’CHP Türkiye’ye ışık tutan bir noktada. Şunu soruyorlar: İzmir CHP’nin kalesi mi? Evet kalesi ve biz bu kaleyi koruyacağız. İzmir’de 30 ilçede ve Büyükşehir Belediyesi’nde CHP’nin altı oklu bayrağını dikeceğiz ve buradan CHP’nin geneldeki iktidarına kuvvetli bir omuz vereceğiz. Ben sayın Cevat Durak’ın Karşıyaka ve İzmir’e katmış olduğu hizmetleri çok değerli buluyorum. Bu bir bayrak yarışıdır. Bu bayrak kaldığı yerden CHP’nin yapmış olduğu başarılı belediyeciliğin halka dokunan hizmetlerle bir kentin kendi imkanlarıyla ekonomisini nasıl yaratacağına dair Türkiye ve dünyaya model olacak yatırımlarla yine kaldığı yerden devam edeceğine inanıyorum. Sayın Cevat Durak’a çıkmış olduğu bu yolda başarılar diliyorum. Görev verildiği takdirde partimizin en sade üyesinden en üst yöneticilerine kadar -bunu İzmir için söylüyorum- adayımızın sonuna kadar arkasında durup canla başla çalışacağımıza tüm örgütümüzün bu çalışmalara aktif şekilde katılacağına söz veriyorum. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Aynı şey ilçe belediye başkan adaylıkları için de söz konusu. Şuan biliyorsunuz adayların belirlenmesi ile ilgili yöntem henüz belli değil. Yöntem belli olacak, belli olduktan sonra adaylarımız belirlenecek ve partimizi 2019 yerel seçimlerinde başarıya ulaştırmak için en alttan en üste kadar tüm örgütümüzle gerekli çalışmaları yapacağız’’ diye konuştu.