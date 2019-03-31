Ceyda Bölünmez Çankırı: İzmir, tercihini hizmetten yana kullanacaktır

AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, 31 Mart Yerel Seçimlerinde oyunu Konak İmam Hatip Ortaokulu’nda kullandı.

AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, 31 Mart Yerel Seçimlerinde Karabağlar’da sandık ve okulları gezdikten sonra Konak Belediye Başkan Adayı Melek Eroğlu ve AK Parti Konak İlçe Teşkilatı ile birlikte oyunu kullanmak üzere Konak İmam Hatip Ortaokulu’na geçti. 1060 No’lu sandıkta AK Parti Konak Belediye Başkan Adayı Melek Eroğlu ile birlikte oyunu kullandıktan sonra açıklamalarda bulunan Bölünmez Çankırı, şunları söyledi: “24 Haziran seçimlerinden sonra 31 Mart Yerel Seçimleri dolayısıyla bugün tekrar sandık başına gittik. Yerel seçimlerin Türkiye ve İzmir için hayırlı olmasını diliyorum. 30 ilçede ve Büyükşehirde adaylarımızla birlikte İzmir’i karış karış dolaşarak kendimizi anlatmaya çalıştık. Sıkmadık el, çalmadık kapı, girmedik gönül bırakmadık. Artık son sözü necip milletimiz sandıkta söyleyecek. Ben inanıyorum ki İzmir halkı, tercihini hizmetten yana kullanacaktır. Bu seçimin kazananı İzmir olacaktır. Seçimlerin bütün milletimize hayırlı olmasını diliyorum."

Bölünmez Çankırı, Konak’ta oyunu kullandıktan sonra önce Buca’ya sandık ve okulları gezmeye gitti. Ardından AK Parti İzmir İl Binası’na geçen Bölünmez Çankırı, diğer milletvekilleri ve teşkilat ile seçimleri takip etti.

Bilal Doğan’a destek

AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, oyunu kullanmadan önce Karabağlar’da sandıkları gezdi. Cumhur İttifakı ve AK Parti Karabağlar Belediye Başkan Adayı Bilal Doğan’a AK Parti Karabağlar İlçe Başkanı İrfan Doğruca ile birlikte eşlik eden Bölünmez Çankırı, Adnan Mazıcı İlkokulunda 1113 No’lu sandıkta oyunu kullanan Bilal Doğan’a destek oldu.