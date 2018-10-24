CHP, 105 belediye başkan adayını açıkladı

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun açıklama yaptı. 105 belediye başkan adayının belirlendiğini açıkladı

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun PM sonrasında açıklama yaptı.

Sandıkta ittifak yani halkın ittifakını savunuyoruz. Evimzin huzuru ülkenin huzurudur. Evimizin huzuru sokağımızın huzurudur. Buradan çıkarak ülkede huzur sağlamalıyız. Huzur olmayan yerde bereket olmaz.

Bundan sonra eğilim yoklaması, anketler ve heyetler aracılığı ile adaylarımızı belirlemeye devam edeceğiz. Ayrıca ön seçim de yöntem olarak masada.

Mevcut başkanlardan aday gösterilecekler var mı sorusu üzerine 35’in üzerinde belediye başkanı yeniden aday olacak.

Süre uzatıldığı halde adayların belirlenmesi sorusu üzerine;

Belirlediğimiz adayların çoğu bölgeden çıkan tek aday ve görüş birliği yakaladığımız adaylar. Bu nedenle bir sıkıntı yaratmaz.

İşte belli olan adaylar: