CHP, 11 ilin belediye başkan adayını açıkladı

CHP, adaylığı kesinleşen bazı belediye başkan adaylarının isimlerini açıkladı
CHP Parti Meclisi, yerel seçimlerde partinin adaylarını belirlemeye devam ediyor. Adaylığı belli olan isimler de açıkladı.
CHP'nin adayları şöyle:
Edirne Belediye Başkan adayı Recep Gürkan
Eskişehir Belediye Başkan adayı Yılmaz Büyükerşen
Hatay Belediye Başkan adayı Lütfü Savaş
Muğla Belediye Başkan adayı Osman Gürün
Sinop Belediye Başkan adayı Barış Ayhan
Mardin Belediye Başkan adayı Süleyman Sarı
Tunceli Belediye Başkan adayı Yusuf Kenan Aydın
Bilecik Belediye Başkan adayı Semih Şahin
Ardahan Belediye Başkan adayı Faruk Demir
Tekirdağ Belediye Başkan adayı Kadir Albayrak
Aydın Belediye Başkan adayı Özlem Çerçioğlu oldu.