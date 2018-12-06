CHP, 11 ilin belediye başkan adayını açıkladı

CHP, adaylığı kesinleşen bazı belediye başkan adaylarının isimlerini açıkladı

CHP Parti Meclisi, yerel seçimlerde partinin adaylarını belirlemeye devam ediyor. Adaylığı belli olan isimler de açıkladı.

CHP'nin adayları şöyle:

Edirne Belediye Başkan adayı Recep Gürkan

Eskişehir Belediye Başkan adayı Yılmaz Büyükerşen

Hatay Belediye Başkan adayı Lütfü Savaş

Muğla Belediye Başkan adayı Osman Gürün

Sinop Belediye Başkan adayı Barış Ayhan

Mardin Belediye Başkan adayı Süleyman Sarı

Tunceli Belediye Başkan adayı Yusuf Kenan Aydın

Bilecik Belediye Başkan adayı Semih Şahin

Ardahan Belediye Başkan adayı Faruk Demir

Tekirdağ Belediye Başkan adayı Kadir Albayrak

Aydın Belediye Başkan adayı Özlem Çerçioğlu oldu.