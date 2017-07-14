CHP 15 Temmuz törenine katılacak mı? İşte yanıtı...

CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan, Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP'li milletvekillerinin Meclis’teki anma törenine katılacağını açıklarken, Kılıçdaroğlu'nuna anma töreninde konuşma yapacağını belirtti

CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan, TBMM'de yaptığı basın toplantısında, CHP'nin TBMM'deki anma törenlerine katılacağını belirterek, 'Her türlü Meclis etkinliğinde yer alacağız. Meclis törenlerinin dışında olmamız mümkün değil. 15 Temmuz anmaları çerçevesinde, bütün milletvekillerimizle Genel Kurul’da hazır bulunacağız. Sayın Genel Başkanı’mız orada bir konuşma yapacak. Şık olmayan bir davet şekli vardı. Birçok gelişmeyi basından öğrendik. Basında öğrendiğimizin dışında bir davet geldi. Yeni gelen davet üzerine verilen bir karardır. 16 Temmuz sabaha karşı Birinci Meclis'te başlayan 00.13'teki yürüyüşte Sayın Genel Başkanımız ve bütün milletvekillerimizle hazır olacağız' dedi.