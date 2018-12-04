CHP, asgari ücret teklifini TBMM'ye sundu

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, asgari ücretin 2 bin 200 TL'ye çıkarılması için TBMM'ye kanun teklifi sunduklarını açıkladı

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, askari ücretle ilgili yaptığı açıklamada, "CHP olarak biz bunun daha fazla bekletilmeden belirlenmesi için kriz koşullarında ezilen çalışanlarımıza bir ölçüde nefes alma imkanı verebilmek için TBMM'ye asgari ücreti 2 bin 200 TL'ye çıkaracak bir kanun teklifini sunduk." dedi.



CHP'Lİ ÖZTRAK'TAN YEREL SEÇİM AÇIKLAMASI

Öztrak "Beylikdüzü Belediye Başkanımız Sayın İmamoğlu, gerçekten İstanbul'daki çok başarılı ilçe belediye başkanlarımızdan biridir. Ama kimin İstanbul'da büyükşehir adayı olacağına partimizin yetkili kurulları karar verecektir" dedi. CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısı Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında gerçekleşirken CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, MYK'nın gündemini düzenlediği basın toplantısıyla paylaştı. Öztrak Kasım ayı enflasyon rakamlarını değerlendirdi.

"ASGARİ ÜCRET 2 BİN 200 TL OLSUN"

Asgari ücrete yapılacak zamla ilgili konuşan Öztrak, şunları kaydetti: "CHP olarak biz bunun daha fazla bekletilmeden belirlenmesi için kriz koşullarında ezilen çalışanlarımıza bir ölçüde nefes alma imkanı verebilmek için TBMM'ye asgari ücreti 2 bin 200 TL'ye çıkaracak bir kanun teklifini sunduk. Aynı zamanda bu kanun teklifinde asgari ücretten vergi alınmamasına ilişkin düzenleme de var."