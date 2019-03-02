CHP Balçova Belediye Başkan Adayı Fatma Güçlü Çalkaya

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, yaptığı yazılı açıklamada, Balçova Belediye Başkanı Mehmet Ali Çalkaya’nın adaylığının YSK tarafından düşürüldüğünü anımsattı, Mehmet Ali Çalkaya'nın eşinin aday yapıldığını söyledi.

Bu kararın seçimleri güvensizleştiren ve keyfi bir siyasi tutum olduğunu savunan Torun, “CHP bu keyfiliğe ve hukuksuzluğa izin vermeyecek, tüm siyasi engelleri aşacaktır. YSK, Mehmet Ali Çalkaya örneğinde görüldüğü üzere, tek adamın keyfine göre seçme-seçilme hakkına yönelik engellemeler getirmektedir. Bu durum seçilme hakkının gasbı, milli iradenin engellenmesidir.” ifadesini kullandı.

Balçova’da, Fatma Çalkaya’yı yeni aday olarak tespit ettiklerini vurgulayan Torun, şunları kaydetti:

“Mehmet Ali Çalkaya‘dan sonra adayımızın kim olacağına Balçova halkı karar verdi. Hem partililerimiz hem de Balçova halkı adayımızın sahadan, siyasetten biri olması hem de YSK hukuksuzluğuna anlamlı bir cevap içermesi beklentisini dile getirdi. Balçova halkı 15 senedir her meselede yanlarında olan, sokak çocuklarından yoksullara, her muhtacın hizmetine koşan, tanıdığı, bildiği, sevdiği birini, Fatma Çalkaya’yı aday göstermemizi talep etti. Genel Merkezimiz de bu beklentiler doğrultusunda Fatma Çalkaya’yı belediyebaşkan adayı göstermeye karar verdi. Hem Çalkaya’nın hem de benzer tüm hukuksuzlukların hesabını halkımız bu seçimde sandıkta soracaktır.

Martın sonu bahar olacak

Fatma Güçlü Çalkaya, adaylığının kesinleşmesinin ardından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Bir haftadır demokrasi açısından akıl almaz olaylar yaşıyoruz. Kurulan bu tuzaklar demokrasiye yapılan bir kötülüktür. 15 yıldır olduğu gibi Eşimin adaylığı düşürülmeden önce de sokak sokak kapı kapı gezip belediyemiz adına partimiz adına seçim çalışması yapıyorduk. Bu bir hafta içinde de milli iradenin önemine vurgu yaparak çalışmalarımızı devam ettirdik. İlk günden itibaren adayın kim olduğunun öneminin olmadığını, önemli olan Cumhuriyet Halk Partisi’nin iktidarı olduğunu üzerine basa basa söyledik. Biz Türkiye’ye baharı getirmeye kararlıyız. Balçova’dan İzmir’e oradan Türkiye’ye Adalet ve Demokrasi gelene kadar mücadelemizi omuz omuza sürdüreceğiz. Balçova’da demokrasiye inanan herkes bir haftadır ailemize olan desteğini yazılı veya sözlü olarak iletiyor. Sokakta insanlar elimizi tutarak, boynumuza sarılarak yalnız olmadığımızı söylüyor. Başta Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu başta olmak üzere Parti Yönetimimiz ve Balçova’daki partililerimiz de ilk günden bu yana bizden desteklerini hiç esirgemedi. Tüm örgütümüze bu onurlu destekleri için teşekkür ediyorum. Bu desteği boşa çıkarmayacağım. Martın sonu bahar olacak."