CHP Buca Adayı Erhan Kılıç: Bucalıları müşteri olarak görmeyeceğiz

CHP Buca Belediye Başkan Adayı Erhan Kılıç, Buca’nın mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi. Belediyenin muhtarlarla uzlaşı içerisinde olması gerektiğini ifade eden Kılıç, katılımcı demokrasi vurgusu yaptı. Kâr ve rant odaklı çalışmaya karşı halk için çalışacaklarını söyleyen Kılıç, "Bucalı hemşehrilerimizi müşteri olarak görmeyeceğiz" dedi.

Millet İttifakı'nın CHP'li Buca Belediye Başkan Adayı Erhan Kılıç, Buca’daki muhtarlarla bir araya geldi. Tahtalı Otel’de gerçekleştirilen toplantıya Erhan Kılıç’ın yanı sıra CHP Buca İlçe Başkanı Kasım Akdağ ve mahalle muhtarları katıldı. Toplantıda Buca’nın yönetiminde ortak akıl ve hukukun üstünlüğün esas alınacağını söyleyen Erhan Kılıç, vatandaşların kent yönetimine dahil edilmesi gerektiğini ifade etti. Kılıç, "Bugün için yerel siyasette söylenecek yeni söz; yerel demokrasi ve katılımcı demokrasidir. Katılımcı demokrasinin vazgeçilmez ve en önemli unsuru muhtarlarımızdır. Ayrıca Anayasal yerinden yönetim kuruluşları olan meslek odaları, sivil toplum örgütleri ve yurttaş girişimleri, demokratik kent yönetiminin paydaşlarıdır. Kentlerimizi, bu kurumlar ile birlikte, uzlaşı içerisinde, bilimin rehberliğinde ve kamu yararı doğrultusunda yöneteceğiz" şeklinde konuştu.

Birlikte çözüm

Belediye olarak tüm planlarının halkın ihtiyaçlarına göre planlanacağını ifade eden Kılıç, “Bucalı hemşehrilerimizi müşteri olarak görmeyeceğiz. Hizmetlerde, kâr ve rant odaklı bir anlayışı değil; kaynakların adil bölüşümünü ve tüm yurttaşların refahını esas alacağız. Tüm bu şartların sağlanabilmesi adına yerel yönetime mahalle odaklı ve yerinden katılım sağlanması hayati önem arz etmektedir. Mahalle meclisleri ve semt evlerimiz ile bu bağın kurulması ve güçlenmesi bizim en önemli uygulamalarımızdan biri olacaktır. Bunun sağlanabilmesi adına en önemli unsur tabii ki muhtarlarımızdır. Kentlerin sorunlarına, yurttaşların politika yapım süreçlerine katılımını sağlayarak; birlikte çözüm üreteceğiz” ifadelerini kullandı.

Doğrudan demokrasi

Sosyal belediyecilik anlayışıyla halkın belediye yönetimine dahil edileceğini söyleyen Erhan Kılıç, “Mümkün olan tüm koşullarda doğrudan demokrasiyi yaşama geçireceğiz. Bunun için, Mahalle Konseyleri, Semt Meclisler gibi girişimleri teşvik edeceğiz. Bunların karar alma süreçlerine doğrudan katılımlarını sağlayacak düzenlemeler yapacağız. Tüm bu hedeflerimiz ülkemizi daha demokratik ve yaşanabilir kılmak kent ve çevre politikalarımız ile adaleti ve ortak zenginliklerimizi geliştirerek içinde bulunduğumuz zorlu ekonomik şartlardan çıkıp refaha ve uygar ülkeler seviyesine ulaşmak adınadır” diye konuştu.