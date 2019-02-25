CHP Buca Adayı Erhan Kılıç: Görevden kaçamazdım

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Buca Belediye Başkan Adayı Erhan Kılıç, Merkez Seçim Ofisi’nde CHP meclis üyesi adayları ve partililerle buluştu. Meclis üyesi adayları ile toplantı gerçekleştiren Kılıç, “Üye yapımız Buca’da en yüksek oyu alacak kapasiteye sahip, hep birlikte çalışıp en yüksek oyu alacağız. Partimden tebliğ edilen görevden kaçmam söz konusu olamazdı” dedi.

Kendisine verilen görevi en iyi şekilde yapmak istediğini dile getiren Erhan Kılıç, “Bu zamana kadar partimde birçok farklı görevlerde bulundum. Belediye Meclisi’nde Grup Başkanvekilliği, komisyonlarda başkanlık yaptım. Şimdi de böyle bir görev tebliğ edildi, layıkıyla yerine getirmek istiyoruz. Görevden kaçmam gibi bir şey söz konusu olamazdı. Bu saatten sonra sen ben yok, partimizin çıkarları, CHP bayrağının belediyemizde dalgalanmaya devam etmesi var. Yaşanılan adaylık süreciyle ilgili polemiğe bu zamana kadar girmedim, girmem de, Suat Nezir benim çok sevdiğim değerli bir dostumdur. Bu bir parti görevidir, buna en iyi şekilde layık olmaya çalışacağız. Meclis üyesi adaylarımızdan isteğim de budur. Buca’da farkla seçimleri kazanacağız. Buca CHP’nin kalesidir, bu kaleyi yıkılmaz hale getireceğiz. Ben katılımcı yönetim anlayışına inanırım. Bu işi akıl birliğiyle, ciddi bir sinerji yaratarak götürmek istiyorum.” açıklamasında bulundu.

Rekor kıracağız

CHP’de demokratik yarış kültürünün olduğunu söyleyen Kılıç “Bizim partimizde bir kişinin ağzından çıkan şeyler yapılmaz. Bizde demokratik yarış vardır. Parti kurullarımız göstermelik kurullar da değildir. MYK ve Parti Meclisimiz olması gerektiği gibi çalışır. Bu süreçte güzel bir yarış oldu. Resmi olarak ise benim ismim belirlendi. Elbette kişisel üzüntüler olabilir, bunlar çok doğal ama bizim partililerimiz öyle provakasyona gelecek insanlar değildir. Bizim burada tek bir amacımız var, o da parti bayrağımızı tekrar dalgalandırmak. Ciddi oy oranıyla bu yarışı kazanacağız. Çok farklı yerlerden destek mesajları da alıyoruz. Bunlar bizim için onur verici durumlar. Buca tarihindeki en yüksek oylardan birini alacağımızı düşünüyorum. Meclis tablomuz da Buca’ya hitap eden bir tablo, bunun da çok ciddi bir etkisi olacağını düşünüyorum” diye konuştu.

Samimi değil

En kısa zamanda projelerini de açıklayacağını belirten Kılıç, “Halka dokunan, vatandaşın derdine derman olan birçok projemiz var. Mesela trafik sorununu çözebileceğimizi düşünüyorum. Bunun için de ilk yapmamız gereken şey cezaevini kaldırtmak olacak. AKP’nin adayı bu konuyla ilgili noterden imza almış. Cezaevini kaldırtamazsa istifa edeceğini söylemiş. Buna gülmekten başka yapacak bir şey yok. Sen 15 yıldır iktidardasın, neden yapmadın? Bizim başkanlarımızın ilk önceliği de hep bu oldu. Resmi ve gayriresmi birçok talepte bulunuldu. Bu mesele sadece belediyeyle çözülebilecek bir mesele değil, bakanlıkla ilgili bir şey. İlçe başkanlığı yaptın, bunu isteseydin yapamaz mıydın? 500 bin kişilik bir metropolde yaşıyoruz ve cezaevinin burada olması hiç hoş değil, tüm taleplerimizi yapacağız. Bakanlıktan gelsinler, o aday arkadaş da gelsin, elini tutayım projeyi birlikte yapalım. Ama yeter ki kaldırsınlar cezaevini, halkın yararına proje üretelim. Kendisi bir proje çizmiş ama araştırılmadan yapılmış, bu samimi olmadıklarını gösteriyor. Bunların yaptığı tek şey gökdelen, sadece ranttan besleniyorlar. 15 yıllık iktidarları boyunca göz boyamaktan başka bir şey yapmadılar” şeklinde konuştu.