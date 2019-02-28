CHP Buca Adayı Erhan Kılıç: Kimsenin hakkı yenmedi

Millet İttifakı’nın Buca Adayı CHP’li Erhan Kılıç, Buca’da gövde gösterisi yaptı. Merkez seçim ofisinden Buca İlçe Binası’na kadar yüzlerce partiliyle kol kola yürüyen Erhan Kılıç ilçe binasında açıklama yaptı. Adaylık tartışmalarıyla ilgili adaletsizlik olmadığını söyleyen Kılıç, “En az 50 bin oy fark atacağız” dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Buca Belediye Başkan Adayı Erhan Kılıç seçim çalışmaları kapsamında Buca Merkez Seçim Ofisi’nden CHP Buca İlçe Başkanlığı’na yürüyüş gerçekleştirdi.

Yürüyüşe Erhan Kılıç’ın yanı sıra CHP Buca İlçe Başkanı Kasım Akdağ, Konak İlçe Başkanı Çağrı Gruşçu, Çiğli İlçe Başkanı Mert Özkan, Foça Belediye Başkan Aday Adayı Gürol Türkmentepe, eski CHP Konak İlçe Başkanı ve Karabağlar Aday Adayı Şakir Başak ve yüzlerce yakın partili katıldı.

Bucaya derman

Seçim ofisi önünde türkülerle halaylarla başladı. Bucalı vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği yürüyüşte “Buca’ya derman Avukat Erhan” sloganları atıldı. CHP Buca İlçe Başkanlığı’na kadar devam eden yürüyüşün ardından ilçe binasına geçildi. Toplantıda ilk olarak sözü CHP Buca İlçe Başkanı Kasım Akdağ aldı. CHP Genel Merkez kararıyla yaşanan aday değişikliği hakkındaki eleştirileri gündemine alan Kasım Akdağ, "Buca’da aday belirleme döneminde iki defa kriz yaşadı. Parti kendi takdirini kullanarak Erhan Kılıç’ı atadı. Bunun üzerine birçok tartışmalar yaratıldı ama biz CHP olarak bir aileyiz. Bizim için bir tek gerçek var, CHP ve her üyesine karşı duyduğumuz sorumluluktur. Bundan ötesi yoktur. Yolumuza Suat arkadaşımızı anlayarak, saygı göstererek devam edeceğiz. Partimizin önemli bir değeri, yeniden birlikte siyaset yapacağız, bize kırgınlığı da yok, partiyle ilgili çok sağduyulu açıklamaları da var. Ama bu süreci Erhan Kılıç arkadaşımızla tamamlayacağız. Partimizin resmi adayıdır, yetkili kurulların aldığı karardır. Birbirimizle tartışabiliriz ama oturmayacağız. Birbirimize hesap sorabiliriz ama seçim kaybettirmeyeceğiz. Bunun için bu süreci sağduyu ile aşacağımızı inanıyorum. Seçimleri yeniden Erhan Kılıç ile kazanıp iktidarımızı sürdürmeye devam edeceğiz. Kendisine hoş geldiniz diyorum, yolu yolumuzdur. Birlikte yol yürürsek kazanabiliriz” şeklinde konuştu.

20 yıl önceki gibi

Akdağ’ın ardından söz alan Erhan Kılıç, kendisine verilen görevin bir parti görevi olduğunu ifade ederek, "20 yıl önce sokaklarda bayrak astıysak, afişleme yaptıysa, o görevleri reddetmediysek bu görevi de reddetmemiz mümkün değildir. Bu yüzden görevimi lâyıkıyla yerine getirmek ve CHP bayrağını Buca’da dalgalandırmaya devam ettirmek bizim en önemli görevimizdir. Bu görevden kaçmamız mümkün değildir” dedi.

Sürece olumlu veya olumsuz hiçbir müdahalesinin olmadığın söyleyen Kılıç, "Burada tüzüğümüzde ve siyasi partiler yasasında aday belirleme yöntemleri açıkça belirlidir. Burada bir ön seçim olmadı, MYK’nın ve Parti Meclisi’nin belirlemiş olduğu bir yöntem vardı. Daha sonrasında da Parti Meclisimiz Genel Başkanımıza tüm Türkiye’deki belediye başkanlarını değiştirilebilmesi konusunda yetki verdi. Başkası da olabilirdi ama benim ismim öne çıktı ve sonrasında resmi süre içerisinde, hukuka uygun bir şekilde ismimiz YSK’ya bildirildi. Ben, kimsenin hakkının yendiğini düşünmüyorum. Süreyle ilgili bir sorun olabilir ama hukuksuzluk, adaletsizlik olduğunu düşünmüyorum. Biz 600 kilometre yolu boşuna yürümedik. Biz hakkın, hukukun, adaletin yanındayız. Böyle olmaya devam edecek ve biz belediyecilik anlayışımızda da aynısını yapacağız, buna herkesin önünde söz veriyorum. Genel Başkanımız bunun çok mücadele verdi ve kendisinin yüzünü kara çıkartmayacağız” diye konuştu.

50 bin oy fark

Buca’ya emek vermiş tüm başkanlara teşekkürlerini ileten Kılıç, “Ben kendimi Bucalı olarak görüyorum. Sizlerin içinden çıktım, gençlik kollarından geldim, Buca’da okudum. Salihli’de doğdum ama Buca’da doydum. Bunu özellikle belirtmek istiyorum. Altını çize çize söylüyorum ben Bucalıyım. Buca’nın sokak sokak, mahalle mahalle her sorununu biliyorum. Buca’nın sorunlarına neşter olmaya geliyoruz. Pansuman yapıp bırakmak istemiyoruz. Bu zamana kadar örülen duvarın üstüne bir taş da biz koyup en yükseğe çıkarmak istiyoruz. Yaşanabilir bir Buca, marka bir kent olmasını istiyoruz. Girmedik sokak, dokunmadık el bırakmak istemiyoruz. Bu şekilde CHP bayrağını dalgalandırmaya devam ederiz. En az 50 bin oy fark atacağız. Biz kimsenin hakkını, yetimin hakkını, çocuklarımızın hakkını yemeyeceğiz, yedirmeyeceğiz. Bunu size temin ediyorum” ifadelerini kullandı.