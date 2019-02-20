CHP Buca Adayı Erhan Kılıç sahaya iniyor

CHP'nin Suat Nezir'in yerine son dakikada Buca Belediye Başkan Adayı olarak gösterdiği Erhan Kılıç, seçim çalışmalarına başlıyor.

Cumhuriyet Halk Partisi'nde büyük krize yol açan aday değişikliğinde, eski aday Suat Nezir ve destekçileri tepkilerini sürdürürken, resmi aday erhan Kılıç, sessiz sedasız çalışmalara başlıyor. Kılıç, bugün eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Piriştina ile eski CHP Buca İlçe Başkanı Bektaş Gül'ün kabirlerini ziyaret etti.

Kılıç'ın ziyareti, adına açılan Facebook sayfasında, "CHP Buca Belediye Başkan Adayı Erhan KILIÇ, seçim çalışmalarına başlamadan önce Ahmet PİRİŞTİNA ve Bektaş GÜL'ün mezarlarını ziyaret etti. #MartınSonuBahardır" ifadeleriyle paylaşıldı.