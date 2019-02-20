CHP Buca Belediye Başkan Adayı Erhan Kılıç kimdir?

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) tarafından Buca Belediye Başkan Adayı gösterilen Erhan Kılıç kimdir?
CHP'nin Buca adayı Erhan Kılıç, 1977 Manisa doğumlu. 9 Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mezunu. 1999 yılında CHP'nin en genç İlçe Başkan Yardımcısı oldu.
2006-2008 yılları arasında Atatürkçü Düşünce Derneği Buca Şube Başkanlığını yürtüttü.
Çeşitli STK'larda görev aldı. 22 yıldır CHP üyesi olan Kılıç 2014-2019 yılları arasında Buca Belediye Meclisinde CHP'nin Grup Başkan Vekili görevini sürdürdü.
Evli olan Erhan Kılıç, bir çocuk babasıdır.