CHP Buca Belediye Başkan Adayı Erhan Kılıç kimdir?

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) tarafından Buca Belediye Başkan Adayı gösterilen Erhan Kılıç kimdir?

CHP Buca Belediye Başkan Adayı Erhan Kılıç kimdir?
20 Şubat 2019 Çarşamba 11:42

CHP'nin Buca adayı Erhan Kılıç, 1977 Manisa doğumlu. 9 Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mezunu. 1999 yılında CHP'nin en genç İlçe Başkan Yardımcısı oldu.

2006-2008 yılları arasında Atatürkçü Düşünce Derneği Buca Şube Başkanlığını yürtüttü.

Çeşitli STK'larda görev aldı. 22 yıldır CHP üyesi olan Kılıç 2014-2019 yılları arasında Buca Belediye Meclisinde CHP'nin Grup Başkan Vekili görevini sürdürdü.

Evli olan Erhan Kılıç, bir çocuk babasıdır.

Etiketler; #chp #buca #Belediye Başkan Adayı #Erhan Kılıç
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