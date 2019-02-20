CHP Buca Belediye Başkan Adayı neden değişti? | Suat Nezir-Erhan Kılıç değişikliğinin perde arkası

İzmir, dün akşamdan bu yana CHP Buca Belediye Başkan Adayı olarak daha önce açıklanan Suat Nezir'in yerine Erhan Kılıç'ın YSK'ya bildirilmesini konuşuyor. Peki, Buca'da neler oldu? Hangi gerekçeyle daha önce açıklanmasına va CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğu tarafından aday tanıtım toplantılarında halka tanıtılmasına rağmen Suat Nezir'in adaylığından vazgeçildi? Erhan Kılıç, bu işin neresinde?

Gökay Akgün - Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), 31 Mart Yerel Seçimleri öncesinde, ilçe belediye başkan adaylarını, diğer illere göre geç duyurdu. Özellikle Buca ve Bayraklı belediye başkan adaylarının belirlenmesi sürecinde parti içinde ciddi tartışmalar yaşandı. Bayraklı'da MYK'ya sunulan Cevat Durak ismi, aday olarak onaylandı, ancak Parti Meclisi toplantısında reddedildi. Daha sonra Serdar Sandal, CHP Bayraklı Belediye Başkan Adayı olarak açıklandı ve Sandal'ın adaylığı dün resmileşti. Ancak Buca'da işler daha da karıştı. Aday belirleme sürecinde CHP MYK'ya sunulan ilk isim Aydoğan Hepdemirgil'di. Hepdemirgil de, tıpkı Cevat Durak gibi MYK'dan geçti ama Parti Meclisi'ne takıldı. Yapılan bir sonraki toplantıdan Suat Nezir'in adı çıktı. Nezir'in CHP Buca Belediye Başkan Adayı olduğu resmen duyuruldu. Hatta Suat Nezir, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun katılımıyla 10 Şubat'ta Ankara'da, 17 Şubat'ta da İzmir'de gerçekleştirilen aday tanıtım toplantılarında da yer aldı, platforma çıkarak partilileri selamladı. Tüm bu gelişmelerle birlikte, Nezir Buca'da çılışmalara başlamış, sokağa inerek Bucalılardan oy istiyordu. Ancak ne olduysa Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) listelerin sunulması için gereken son gün, yani 19 Şubat'ta oldu. YSK'ya CHP Buca Belediye Başkan Adayı olarak Suat Nezir yerine, Buca Belediyesi Meclis Üyesi Erhan Kılıç'ın adı verildi.

Bucalılar sokakta

Yapılan ani değişiklik, herkesi şaşırttı. Suat Nezir'i destekleyenler Buca'da sokağa döküldü ve Suat Nezir'in ofisinin önünde toplandı. Nezir de daha sonra ofisin önüne gelerek açıklama yaptı ve "Partimizi 3-5 çakala bırakmayacağız. Hırçınlık nasıl yapılıyor, bundan sonra herkes görecek" dedi. Ardından partililer CHP Buca İlçe Başkanlığı binasına girerek, değişiklikten sorumlu tuttukları İlçe Başkanı Kasım Akdağ aleyhine sloganlar attı. Bugün de CHP İzmir İl Başkanlığı önünde, İl Başkanı Deniz Yücel aleyhine protesto gösterisi düzenlendi. Partililer, bina önünde "Deniz Yücel gelecek, hesap verecek" sloganları attı. Çiçeği burnunda aday Erhan Kılıç'tan ise şimdiye kadar herhangi bir açıklama gelmedi.

Meclis listeleri yüzünden

Değişikliğin nedenleriyle ilgili birçok iddia var. Bu iddiaya göre; Suat Nezir'in adaylığı meclis üyeliği listeleri hazırlanırken çıkan anlaşmazlık yüzünden geri çekildi. Dün Buca Belediyesi için meclis üyeleri aday listesine son şekli verildi ve liste CHP Genel Merezi'ne gönderildi. Genel Merkez'de, liste üzerinde bazı değişiklikler yapılmasına karar verildi. İstenen değişiklikler Suat Nezir'e iletildi. Ancak Nezir, "Belediye Başkan Adayı benim, listeleri de ben belirlerim" diyerek rest çekti. Ardından Genel Merkez-İl Başkanlığı-İlçe Başkanlığı üçgeninde Suat Nezir'in yerine Erhan Kılıç'ın aday gösterilmesi kararlaştırıldı. Karar hemen uygulandı.

Bu iddiayı daha farklı ifadelerle de olsa, Suat Nezir'in de yalanlamadığını söyleyebiliriz. Zira Nezir, seçim ofisi önünde yaptığı açıklama sırasında "Meclis üyesi listelerinde değişiklik yapılmak istendi. Ben, o liste ile seçimi kazanamayacağımızı söyledim." sözlerini sarf etmişti. Ancak belirtemkte fayda var; Nezir, rest çekmekten söz etmedi.

Kumpas yüzünden

Suat Nezir cephesinin iddiası ise Nezir'in adaylığının kumpasa kurban gittiği. Bu iddiaya göre; CHP İzmir Milletvekili ve Genel Başkan Yardımcısı Tuncay Özkan, Malatya Milletvekili ve Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, İzmir İl Başkanı Deniz Yücel ve Buca İlçe Başkanı Kasım Akdağ, yaptıkları operasyonla Nezir'in adaylıktan alınmasını sağladı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, dünkü grup toplantısı öncesinde yanlış bilgilendirildi. Kılıçdaroğlu'na "Suat Nezir, Buca adaylığından kendi isteğiyle çekildi" denildi, Kılıçdaroğlu da, "O halde İl Başkanı gereğini yapsın" dedi. Bunun üzerine Erhan Kılıç, YSK'ya Buca Belediye Başkan Adayı olarak sunuldu.

Bu iddiayla ilgili herhangi bir veriye sahip değiliz.

Erhan Kılıç sessiz

Suat Nezir'in yerine aday gösterilen Erhan Kılıç ise, aday gösterilmeden önce olduğu gibi sessizliğini koruyor. Henüz Kılıç'a yönelik doğrudan bir tepki yok. Erhan Kılıç'ın bu noktada olmak için özel bir çaba sarf edip etmediği de belirsiz. Ulaşmaya çalıştık, ancak kendisiyle görüşme fırsatı bulamadık. Önümüzdeki günlerde hem Suat Nezir'den, hem İl Başkanı Yücel ve İlçe Başkanı Akdağ'dan, hem de Erhan Kılıç'tan gelecek açıklamaları aktaracağız.