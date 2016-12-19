CHP'de Başkanlık karşıtı konuşmayı eski başkan Deniz Baykal yapacak

İçinde Başkanlık sisteminin de olduğu Anayasa Komisyonu görüşmeleri yarın Meclis'te başlayacak. CHP ise teklife karşı nasıl tavır takınacağını belirlemeye çalışıyor

AK Parti içinde Başkanlığın da olduğu yeni Anayasa Paketi'ni hazırladı. MHP'lilerle bir süre paket üzerine toplanan AK Partili'ler bir metin üzerinde uzlaştı. Uzlaşı üzerine metin yarından itibaren Meclis'te görüşülmeye başlanacak.



Başkanlık sistemine karşı olan CHP ise tavrını netleştirmeye çalışıyor. Alınan bilgiye göre CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu önceki gün Antalya Milletvekili Deniz Baykal ile bir görüşme yaptı. Kılıçdaroğlu, Baykal'dan deneyimlerine dayanarak konuyla ilgili yapılacak konuşmayı kendisinin yapmasını talep etti.



Son zamanlarda ekranlarda da sıkça boy gösteren Baykal'ın performansının da partilelerden geçer not aldığı ve bu yüzden Baykal'ın ilgili konuşmayı yapması gerektiği konuşunda bir uzlaşının olduğu belirtildi.



Öte yandan Kılıçdaroğlu'nun terör saldırıları sonrası parti içinde çok sesliliğin olmasına tepki gösterdiği öğrenildi. Herkesin genel başkanmış gibi konuşmasına karşı çıkan Kılıçdaroğlu, vekillerine kendisini tekrar etmeleri gerektiğini söyledi. (Milliyet)