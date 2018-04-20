CHP'de bir isim daha aday adaylığını açıkladı

CHP İstanbul Milletvekili Didem Engin, Cumhurbaşkanlığına aday adayı olduğunu bildirdi

CHP'de bir isim daha aday adaylığını açıkladı
20 Nisan 2018 Cuma 14:37

CHP İstanbul Milletvekili Didem Engin, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye'nin iki ay sonra tarihinin en önemli seçimini yapacağını belirterek, şu değerlendirmede bulundu:

"16 yıldır ülkemizi tek başına yöneten iktidar partisi, Meclis çoğunluğuna rağmen ülkemizi artık yönetemez duruma düştüğünü, OHAL'den medet umarak, baskın bir seçim kararıyla itiraf etmiştir. Bizleri birbirimizden ayrıştırarak, ötekileştirerek, kamplaştırarak yıllardır oy peşinde koşan, kapalı kapılar ardında koltuk pazarlıklarıyla ittifak yapan siyaset anlayışına, kadınlarımızla, gençlerimizle, işçilerimizle, emeklilerimizle, esnaflarımızla, memurlarımızla, dar gelirli vatandaşlarımızla, çiftçilerimizle, işsizlerimizle, emekçilerimizle, engelli bireylerimizle, kısacası toplumumuzun tüm kesimleriyle halkın ittifakını oluşturarak bir arada ve el ele sandıkta 'Dur' diyeceğiz.

Hazreti Mevlana'nın dediği gibi, 'Dünle beraber gitti, cancağızım/ Ne kadar söz varsa düne ait/ Şimdi yeni şeyler söylemek lazım.' İşte şimdi güzel ülkemizin vatansever evlatları olarak yeni şeyler söylememizin zamanı."

Engin, "ekonomide, dış politikada, eğitimde, tarımda, teknolojide ülkenin içinde bulunduğu karanlık tabloya ışık tutacak bir yol haritasıyla birlikte" CHP'den Cumhurbaşkanlığı aday adaylığını basın toplantısı ile açıklayacağını bildirdi.

Etiketler; #chp #didem engin #cumhurbaşkanı
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