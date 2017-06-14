CHP'de büyük şok! Berberoğlu tutuklandı!

MİT TIR'ları ile ilgili davada mahkeme CHP'li vekil için tutukluluk kararı verdi

MİT TIR'ları görüntülerinin yayınlanması" davasında CHP milletvekili Enis Berberoğlu 25 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme ayrıca Berberoğlu'nun tutuklanmasına karar verdi. Mahkumiyet kararı Enis Beberoğlu'nun "Devletin gizli kalması gereken bilgilerini, siyasal ve askeri casusluk maksadiyla açıklamak" suçunu işlediği gerekçesiyle verildi. Bugünkü duruşmada kararını açıklayan İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi önce "Mübbet hapis" cezasına hükmetti. Mahkeme "cezanın failin geleceği üzerindeki olası etkileri " gözönüne alarak cezada indirim takdirini kullandı. Cezayı 25 yıla indirdi.



Öte yandan Berberoğlu'yla aynı davada yargılanan Can Dündar ve Erdem Gül'ün dosyaları ayrıldı.



BERBEROĞLU ADLİYEDEKİ POLİS MERKEZİNE GÖTÜRÜLDÜ



İLK AÇIKLAMA

CHP OLAĞANÜSTÜ TOPLANDI



Enis Berberoğlu'nun eşinden açıklama

Hüküm açıklanırken çevik kuvvet polisleri de duruşmada hazır bulundu. Tutuklanmasına karar verilirken Berberoğlu ile birlikte duruşmayı izleyen çok sayıdaki CHP'li vekilin yaşadığı şaşkınlık yüz ifadelerine yansıdı. Daha sonra mahkeme başkanı duruşma salonunun boşaltımasına karar verdi. Ardından Enis Berberoğlu, polis tarafından tutuklama işlemlerinin yapılması için adliye binasında bulunan polis merkezine götürüldü. CHP'li milletvekilleri de polis merkezine gitti.Tutuklama kararı sonrası Enis Berberoğlu, adliye koridorunda konuştu. Berberoğlu, "Olmadık bir işten böyle bir mağduriyet yarattılar. Bunu yaratanlar utansın" dedi. Berberoğlu, "Siz beni unutmayacaksınız, ben de sizi unutmayacağım" diye konuştu.CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) üyeleri, MİT tırlarının durdurulması olayına ilişkin İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nun tutuklaması kararının ardından, olağanüstü toplantıda bir araya geldi.CHP MYK, bugünkü olağan toplantısının ardından, İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesinin Berberoğlu hakkındaki kararı üzerine, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında olağanüstü toplandı.Toplantı, parti genel merkezinde basına kapalı yapılıyor.Öte yandan, kararın ardından CHP TBMM Grubu da olağanüstü toplantıya çağrılmıştı. Bu toplantı da grup başkanvekilleri başkanlığında Meclis'te gerçekleştiriliyor.Enis Berberoğlu'nun eşi adliye önünde açıklama yaptı. Adliyedeki polis merkezinde eşinin yanından çıkan Oya Berberoğlu yaptığı açıklama, "Morali gayet iyi. Zaten Türkiye'de hukukun h'si yok. Protesto ediyorum çok büyük haksızlık. Enis içeriye giriyor ancak burada CHP tutuklanmıştır" dedi.