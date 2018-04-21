CHP'de çıkan adaylara Çam'dan tepki

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İzmir Milletvekili Musa Çam, CHP'nin İYİ Parti, Saadet Partisi ve diğer partilerle görüşmeler yürüttüğünü belirterek, "Bu süreçte bazı arkadaşlarımızın, 'Ben adayım' şeklinde çıkışlar yapmasını son derece yanlış ve fevri buluyorum. Genel merkezimizin müdahale etmesi gerektiğini düşünüyorum" dedi

CHP Buca İlçe Danışma Kurulu Toplantısı, Buca Belediyesi Şirinyer Düğün Salonu'nda yapıldı. Toplantıya CHP İzmir Milletvekili Musa Çam, Buca Belediye Başkanı CHP'li Levent Piriştina, CHP Buca İlçe Başkanı Kasım Akdağ ve çok sayıda partili katıldı. Toplantının başında CHP Buca İlçe Başkanlığı'nca yapılan çalışmaların anlatıldığı slayt gösterimi yapıldı.

Toplantıda partililere hitap eden Milletvekili Musa Çam, AK Parti'nin, tek başına hükümet etme hakkına sahipken, 18 ay daha iktidar olma şansına sahipken neden erken seçim kararı aldığının sorgulanması gerektiğini belirterek, "Bu danışma kurulu geçen hafta olmuş olsaydı farklı şeyler söylüyor olacaktık. Ama Türkiye'nin gündemi değişti, iki genel başkan, Recep Tayyip Erdoğan ve Devlet Bahçeli bir toplantı yaptılar ve seçimin tarihini 24 Haziran olarak belirlediler. Bu saatten sonra önümüzdeki 63 gün ile ilgili konuşmamız gerekiyor. AKP'nin erken seçim kararı alma nedeni şu: Türkiye hem dış politika hem de ekonomik olarak çok kötü durumda. Ekonomi, önümüzdeki yıla kadar sürdürülebilir bir durumda değil. Önümüzdeki 2019 yılında ekonomi çok daha kötü durumda olacak" diye konuştu.

PARTİDEKİ ADAYLIK AÇIKLAMALARINA TEPKİ

CHP'nin İYİ Parti, Saadet Partisi ve diğer partilerle ittifak konusunda görüşmeler yürüttüğünü belirten Çam, "Bu süreçte bazı arkadaşlarımızın, 'Ben adayım' şeklinde çıkışlar yapmasını son derece yanlış ve fevri buluyorum. Genel merkezimizin bu arkadaşlarımıza müdahale etmesi gerektiğini düşünüyorum. Salı günü yapılacak Parti Meclisi'nde, diğer partilerle yapılan temasların sonuçları netleşecektir" dedi.

'BANA KAVGA ADAMI LAZIM'

Milletvekili Çam, seçimde sandıklarda görev yapacak partililerin dikkatli seçilmesi gerektiğini de vurgulayarak şunları söyledi:

"Kumanya gelmedi, geç geldi diye problem yapılmayacak, o gün sigara içilmeyecek. Aksi yöndeki kararlara rağmen o oy pusulalarını mühürleteceğiz. Bana, dünya iyisi adam lazım değil. Bana, o gün sandık başkanına itiraz edecek, 'Hayır başkan yanlış yapıyorsunuz' diyebilecek kavga adamları lazım."

Bu seçimlerin bir milletvekili seçimi olmadığını belirten Çam, "Kimin milletvekili olacağı hiç önemli değil. Yapılan bu yasal düzenlemelerden sonra, bunun hiçbir kıymeti yok. Bizim önümüzde tarihi bir görev var. Önümüzdeki seçimde, demokrasi mi diktatörlük mü, insan hakları mı tek adamlık mı, temel hak ve özgürlüklerin yaşanacağı bir Türkiye mi yoksa faşizm mi, bunun kararı verilecek" diye konuştu.

'FETÖ, ELEŞTİRİLERE KARŞI KULLANILAN BİR SOPA'

CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel ise yaptığı konuşmada, gençlerin işsiz olduğunu, esnafın, memurun ve emeklinin geçinemediğini vurgulayarak, "Esnaf kirasını ödeyemiyor, siftah yapmadan kepenk kapatan esnaflarımız var. AKP'nin sermaye ve ranta dayalı politikalarından dolayı ekonominin geldiği nokta malum. Ekonomik olarak bağımsız olmayan bir ülkenin siyasi olarak bağımsız olacağını düşünüyor musunuz? Dolar olmuş 4 TL. Gazeteciler, doğruyu söyleyenler en küçük bahanelerle hapse atılıyorlar. FETÖ, iktidarı eleştirenlere karşı sopa olarak kullanılan bir söylem haline geldi. Milletvekilimiz Enis Berberoğlu nelerle suçlanıyor? Türk milleti bu durumdan artık bıkmış ve usanmış durumda. Önemli olan iktidarın ne yaptığı ya da yapacağı değil bizim ne yapacağımız. CHP'li olmak, haksızlığa karşı direnmek demektir, teslim olmak değildir. CHP emperyalizme karşı verilen savaşta, savaş meydanlarında kurulmuş bir partidir. Cesur insanlar olduğumuzu unutmayacağız ve bu ülkeyi karanlıktan aydınlığa çıkartacak, toplumsal barışı sağlayacak bir yapının mimarları olduğumuzu asla unutmayacağız" dedi.

'SOKAKLARDA, EZİLENLERİN YANINDA YER ALACAĞIZ'

CHP Buca İlçe Başkanı Kasım Akdağ ise tek adam rejiminin ancak sokakta yenilebileceği gerçeğinden hareket ettiklerini belirterek, "Erdoğan'a ve tek adam rejimine karşı kitleleri politika yapmaya ve özgürleşmeye davet ettik. Dünyada bütün otoriter baskı rejimlerini ancak ve ancak sokaktan başlayan politikalarla yenmek mümkündür. Hep sokaklarda, ezilenlerin yanında yer alacağız. Kısır tartışmalardan, sen ben kavgasından uzak durarak Haziran seçimini almak zorundayız. Bu bizim kader seçimimizdir, savunma hattımızdır. Bu seçim, Cumhuriyet tarihimizin en önemli seçimidir" diye konuştu.

PİRİŞTİNA'DAN 'HAZIRIZ' MESAJI

Toplantıda söz alanlardan Buca Belediye Başkanı Levent Piriştina da erken seçim kararının keyfi olduğunu belirterek, "Kasım'ı beğenmedim, Haziran'da seçim olsun, parlamenter sistemden vazgeçtim, dön başkanlık sistemine… Bunlar ciddi işler değil. Baskın şekilde yapılsa da erkene alınan bu seçimler öncesinde, tek adam rejiminden daha erken kurtulmanın heyecanıyla çalışıyoruz. Genel Başkanımızın da ifade ettiği gibi demokrasiyle tek adamlık rejimi arasında bir seçim yapacağız. Bu seçim belki de son seçim, bu seçime yüreğimizi koyduk. Parti olarak hazırız" dedi.