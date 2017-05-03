CHP'de Fikri Sağlar'la ilgili şok karar!

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Selin Sayek Böke, CHP MYK'sında, CHP Mersin milletvekili Fikri Sağlar hakkında disiplin soruşturması başlatılması kararının alındığı belirterek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ak Parti üyeliğine ilişkin, "Cumhurbaşkanlığı makamında oturan sayın Erdoğan, bir siyasi partiye üye olarak 80 milyonun Cumhurbaşkanı olmaktan feragat etmiştir. Bizim için artık sadece bir paritili ve rakiptir. Türkiye Cumhuriyeti devletini temsil etme konumunu ve meşruiyetini Türkiye'nin gözünde dün itibariyle tamamen yitirmiştir. CHP için bundan sonra sayın Erdoğan yalnızca bir AKP'lidir. CHP'nin kendisine alacağı kurumsal tavırların tamamı kendisinin devleti temsil eden bir Cumhurbaşkanı değil bir partili olması üzerinden şekillenecektir. Yaşanmış olan açıkça bir kez daha devletin çökertilmesidir. Devletin çökertilmesi karşısında CHP üzerine düşen sorumluluğun farkındadır. Hayır bitmedi daha yeni başlıyor" dedi.





Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Selin Sayek Böke, MYK toplantısı sonrası basın açıklaması yaptı.



Fikri Sağlar kararı

Basın özgürlüğü günü

Erdoğan sadece rakip

Bitmedi yeni başlıyor

Enflasyon rakamları

Böke, "MYK'da yapılan değerlendirmeler ışığında Mersin milletvekilimiz Fikri Sağlar'ın basında yaptığı açıklamalar nedeniyle hakkında disiplin soruşturması başlatılması için parti meclisinden talepte bulunulmasına oy birliği ile karar verilmiştir" dedi.Basın özgürlüğünü olmadığını belirten Böke, 3 Mayıs Dünya Basın Özgürlüğü Günü'nü kutlayarak, "159 gazetecinin tutuklu olduğu bir Türkiye'den sesleniyoruz. 199 ülke arasında özgürlükler evi tarafından yapılan bir sıralamada 163. Sırada buluna bir Türkiye'den bahsediyoruz. Değiştirmemiz gereken bu" dedi.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ak Parti üyeliğine ilişkin Böke şu ifadeleri kullandı: "Türkiye dün yepyeni bir Türkiye'ye girdi. Artık 80 milyonun bir Cumhurbaşkanı yok. Cumhurbaşkanlığı makamında oturan sayın Erdoğan, bir siyasi partiye üye olarak 80 milyonun Cumhurbaşkanı olmaktan feragat etmiştir. Bizim için artık sadece bir paritili ve rakiptir.Türkiye Cumhuriyeti devletini temsil etme konumunu ve meşruiyetini Türkiye'nin gözünde dün itibariyle tamamen yitirmiştir.CHP için bundan sonra sayın Erdoğan yalnızca bir AKP'lidir. CHP'nin kendisine alacağı kurumsal tavırların tamamı kendisinin devleti temsil eden bir Cumhurbaşkanı değil bir partili olması üzerinden şekillenecektir. Yaşanmış olan açıkça bir kez daha devletin çökertilmesidir.Devletin çökertilmesi karşında CHP üzerine düşen sorumluluğun farkındadır. Hayır bitmedi daha yeni başlıyor. Cumhuriyeti ve devleti çökerten millet iradesini gasp eden bu gayri meşru tek adam rejimi ile mücadeleyi demokrasi sahip çıkan milyonlar ile birlikte yükseltmeye devam edeceğiz. Bu mücadele bitmiş değil yeni başlıyor. Türkiye mutlaka demokrasiye geri dönecek. Türkiye mutlaka bu tek adam rejiminden kurtulacak. Türkiye mutlaka tam anayasasızlıktan anayasal demokrasiye dönecek."Böke, "OHAL'i sürekli kılacak rejim değişikliği inşa edilmeye devam ediliyor. Türkiye bir olağanüstü baskı rejimine de mahkum ediliyor. Türkiye adına KHK denilen ama Anayasada öngörülen KHK'larla hiçbir ilgisi olmayan düzenlemeler ile yönetiliyor şu anda" dedi.Böke, "Devleti çökerten bu OHAL düzeni, bilgiye düşmen, özgür akıldan korkuyor. Bir ansiklopediden bile korkuyor Wikipedia'yı yasaklıyor" dedi.Böke, "Devleti çökerten bu OHAL düzeni gerçek hukuktan, gerçekten bağımsız, tarafsız yargı düzeninden kendisi korkuyor. Kendi partili il ve ilçe yöneticilerini alel acele hakim atıyor" dedi.TÜİK raporlarına değinen Böke şöyle konuştu: "OHAL'in bedelini de en başta dar gelirliler olmak üzere 80 milyon hepimiz ödüyoruz. BU bedeli sabah açıklana TÜİK raporları ile bir kez daha gördük. Enflasyon rakamları açıklandı. Enflasyon son 8 buçuk yılın zirvesinde olmaya devam ediyor. Ekonomik kriz yıllarını hatırlatıyor bize. İşsizlik te son 7 yılın zirvesinde.Büyüme son 7 yılın en düşük seviyesinde. Türkiye ekonomisi, OHAL'e mahkum edilen bu baskıcı düzen sonucunda kaybediyor. 80 milyon hep birlikte bu kayıba ortak. Bir yangın var bu yangının içinde hepimiz varız. Yoksulluk sınırı 4 bin 944 liraya çıktı. Asgari ücreti yükseltenler askında vatandaşı ateşin içinde bıraktılar. Arttırılan asgari ücreti, uygulanan yanlış politikalar ile birkaç haftada eritip yok ettiler. Türkiye'yi yoksulluğa, eşitsizliğe, zorbalığa mahkum eden bu OHAL düzenini mutlakla değiştireceğiz milyonlarla birlikte. Hayır bitmedi daha yeni başlıyor."CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun dün grup toplantısında yaptığı konuşmada 'kapının önüne koyarız' ifadelerinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından da değerlendirildiğini bu konudaki görüşleri sorulan Böke şu ifadeleri kullandı: "Karikatürden korkan bu siyaset içerisinde karikatürleri hatırlamakta fayda var. Bir Mithat vardı kendisine notlar yazardı Gırgır'da. Sayın Erdoğan da kendisine not yazmış gözüküyor. Kimin özgürlüklerden kimin farklı görüşlerden korktuğuna dair bir tartışma yapılacaksa bu tartışma CHP'ye dair değil AKP'ye ve yarattığı Türkiye'ye dair yapılmalı.Kendi tarihimizi de Cumhuriyet tarihini de çok iyi biliyoruz. Verdiğimiz mücadelede, bildiğimiz tarih üzerinden yazılacak yeni gelecek için bir mücadeledir. Hayır bitmedi. Karikatürlerin konuşabildiği, farklı seslerin özgürce konuşulduğu bir Türkiye için birlikte disiplin içerisinde mücadele etmeye devam edeceğiz."Böke, "Kuvay-i Milliye ruhunu en az yüzde 50 olduğunu bildiğimiz 'Hayır' oyları zaten ortaya koydu. 1 Mayıs'ta 'Hayır'ına sahip çıkan bu geleceği inşa etmek için renkli bir birlikteliği ortaya koyan milyonlar zaten taşıyorlar. Bu konuda tereddüt yok. Türkiye'nin buradan başının dik çıkacağından en ufak bir tereddüt yok. Mücadelenin ortağı olmaya devam edeceğiz" dedi.