CHP'de imza karmaşası. Yeterli mi değil mi?

CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek açıklamada bulundu. Erkek, ilk incelemede noter onaylı yeterli sayıda imza olmadığını belirtti

CHP'de imza karmaşası. Yeterli mi değil mi?
03 Ağustos 2018 Cuma 09:57

CHP'de muhalifler, olağanüstü kurultay talebi ile toplandığı imzaları Genel Merkez'e sundu ancak imza sayısı ile ilgili kafa karışıklığı sona ermedi. Değişim isteyenler genel merkeze 622 ıslak imzayı teslim etti. Ancak Genel Başkan yardımcısı Muharrem Erkek ilk inceleme sonucu imzaların yetersiz olduğunu bildirdi. Erkek, toplam delege sayısını da 1242 olarak açıkladı ve imzasını geri çekenler de hesaplandığında imzaların yetersiz kalacağını bildirdi ve ‘'Geri çekilen imzalar da var. Sayım döküm işlemi tamamlandıktan sonra geri çekilen imzalar da düşülecek…Geri çekmeler de düşüldükten sonra sayının oldukça aşağılara ineceğini görüyoruz” dedi.

Muhalifler, 630 imza topladıklarını açıklarken, ellerine 622 ıslak imza olduğunu belirttiler. İmzaların son teslim tarihi 6 Ağustos'ta dolacak. Bu tarihe kadar eksik kalan ıslak imzaların teslim edilmesi gerekiyor. Kurultayın toplanıp toplanmayacağı 6 Ağustos sonrası netlik kazanacak.

Etiketler; #chp #chp noter #chp imza
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