CHP'de imza kavgası: Delege mi değil mi?

CHP’de imza tartışması devam ediyor. Genel Merkezin ‘’Delege değiller’’ diyerek sildiği 5 ismin kayıtlarda halen delege olarak görüldüğü ortaya çıktı. Muhaliflerin sözcüsü Gaye Usluer, ‘’İmzaları kabul edilmeyen 5 kurultay delegemiz, parti kütüğümüzde halen üye olarak görünüyor’’ dedi

Cumhuriyet Halk Partisi’nde (CHP) olağanüstü kurultayın toplanıp toplanmayacağı pazartesi günü belli olacak. Genel merkez, teslim edilen imza sayısının 630 değil 605 olduğunu, geri çeken ve mükerrerler düşüldüğünde geriye kalan imzaların yetersiz kaldığını savunuyor.

Partide imzaların akıbeti ve kurultay için son karar 6 Ağustos günü verilecek. CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, genel merkeze 630 değil 618 imzanın teslim edildiğini, 4 belgenin suret tasdikinin geçerli olmadığını, 4 belgenin mükerrer olduğunu, imza verenlerden 5'inin de kurultay delegesi olmadığını açıklamıştı.

Toplamda 605 noter onaylı belge üzerinde incelemelerin devam ettiğini belirten Erkek'in açıklamaları tepki çekti. Çağrı heyeti yaptığı açıklamada, 630 imzanın teslim edildiğini 622'sinin noter kaydına alındığını, 8 adedinin ise ‘aslı gibidir' tasdikinin bulunduğunu belirtildi.

İMZADAN SONRA MI DÜŞÜRÜLDÜ ?

Çağrı heyeti ‘'Üye kaydının düşmüş olduğu belirtilen 5 kurultay delegemiz, notere gittikleri ve imza verdikleri tarihte Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının üye kayıt kütüğüne göre partimiz üyesidir. İmzaların verilmesinden sonra, bu kişilerin üyeliklerinin düşmüş ya da düşürülmüş olmasının açıklaması nedir? ‘' sorusunu yöneltti.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ise delegelerin verdikleri imzalar üzerindeki çalışmanın hızla tamamlanmasını istedi. Kulislerde Kılıçdaroğlu'nun kendi yetkisi kullanıp kurultayı toplamak gibi bir eğiliminin olmadığı belirtiliyor. Genel merkezde imzalar üzerinde incelemeler devam ediyor. 6 Ağustos'a kadar da hem imza teslimi hem de inceleme işlemleri sürecek.